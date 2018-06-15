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Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında işinden kovuldu. Kovulmanın nedeni ise izleyicilerin sunucunun kıyafetini beğenmemesi olarak açıklandı.

Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında işinden kovuldu. Kovulmanın nedeni ise izleyicilerin sunucunun kıyafetini beğenmemesi olarak açıklandı.

15 Haziran 2018 Cuma 22:03
Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Metro gazetesinin haberine göre El-Avadi, geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatı verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden kovuldu.

Sunucu, daha sonra Snapchat’ten yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini söyledi.

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Avadi'nin yayında giydiği kıyafet.

Avadi’nin yayında giydiği kıyafet.

Avadi’nin asıl kovulması nedeninin ise izleyicilerin kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilerin Twitter’dan yaptıkları yorumlarda, “Sunucu, Ramazan’da mütevazı olmalı” şeklinde ifadeler bulunduğu öğrenildi.

Sunucunun hayranları, duruma isyan ederek Avadi’yi savunmaya çalışsa da kanal yönetiminin kararı değişmedi.

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