Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Metro gazetesinin haberine göre El-Avadi, geçtiğimiz günlerdeki bir canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatı verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden kovuldu.

Sunucu, daha sonra Snapchat’ten yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini söyledi.

Avadi’nin yayında giydiği kıyafet.

Avadi’nin asıl kovulması nedeninin ise izleyicilerin kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilerin Twitter’dan yaptıkları yorumlarda, “Sunucu, Ramazan’da mütevazı olmalı” şeklinde ifadeler bulunduğu öğrenildi.

Sunucunun hayranları, duruma isyan ederek Avadi’yi savunmaya çalışsa da kanal yönetiminin kararı değişmedi.