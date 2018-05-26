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Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: Kocamı aldattım

İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçirdiği zorlu günlerin ardından şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: Kocamı aldattım

İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçirdiği zorlu günlerin ardından şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 23:34
Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: Kocamı aldattım

Lily Allen, gelecek ay yayınlanacak yeni albümü öncesi Vulture’a konuştu. Kariyerinde ve özel hayatında zorlu günleri artık geride bıraktığını belirten Allen, geçmişiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Allen uzun süre alkol sorunlarıyla mücadele etti.

Allen uzun süre alkol sorunlarıyla mücadele etti.

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Çocuk sahibi olduktan sonra hayatının değiştiğini ve kariyerini yürütmekte zorlandığını belirten Allen, “Kendimi tanıyamıyordum, kimliğimi yitirmiştim. Hem kötü bir anneydim, hem de kariyerim kötü gidiyordu. 2013 yılıydı, Wisconsin’de bir tur otobüsünde kocamı aldatmıştım. O belki de kırılma anıydı. İstediğim tek şey çocuklarımla birlikte olmaktı” dedi.

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O dönem yaşadıkları nedeniyle evliliğinin bittiğini söyleyen Allen, “Evliliğimi kaybettim, evimi kaybettim, aklımı kaybettim. Kelimenin tam anlamıyla dibe vurdum. Bütün arkadaşlarımı kaybettim. Kimseyle konuşamadım ama artık daha iyiyim. İyi şeyler yapmak ve çocuklarımı desteklemek için yeterince param var. Bir kalede yaşamıyorum. Şoförüm yok. Müziğimin keyfini çıkarmayı seviyorum. Müziğim iyi ve insanlar buna tepki veriyorsa, harika. Eğer değilse bu beni daha iyi yapmaya itiyor” ifadelerini kullandı.

2011’de evlenen Lily Allen-Sam Cooper çiftinin iki çocuğu bulunuyor. İkili 2016 yılında boşanmıştı.

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