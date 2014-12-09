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Ünlü Şarkıcı Karısını Öldürüp, İntihar Etti

ABD'li rap müzik şarkıcısı Earl Hayes eşi Stephanie Moseley'i öldürdü, ardından intihar etti.

Ünlü Şarkıcı Karısını Öldürüp, İntihar Etti

ABD'li rap müzik şarkıcısı Earl Hayes eşi Stephanie Moseley'i öldürdü, ardından intihar etti.

09 Aralık 2014 Salı 10:56
Ünlü Şarkıcı Karısını Öldürüp, İntihar Etti
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34 yaşındaki Earl Hayes eşini kendisini ünlü bir şarkıcıyla aldattığından şüphelendiği için öldürdü. Dansçı ve oyuncu olan eşi Stephanie Moseley'i öldürdükten sonra da intihar etti. Hayes, korku dolu anları cep telefonuyla görüntülü konuşma özelliğini kullanarak yakın arkadaşı Floyd Mayweather Jr.'a izletti. Hayes silahını önce eşine doğrulttu, ardından kendini vurdu. Tüm bunlara da arkadaşı cep telefonundan tanık oldu. Telefon görüşmesinin başında Earl Hayes eşini öldüreceğini arkadaşına söyleyince Floyd Mayweather Jr. onu ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

 

Son Güncelleme: 09.12.2014 10:58
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Ünlü şarkıcı Karısını öldürüpIntihar EttiKıbrıs Manşet
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