Ünlü Şarkıcı Karısını Öldürüp, İntihar Etti

34 yaşındaki Earl Hayes eşini kendisini ünlü bir şarkıcıyla aldattığından şüphelendiği için öldürdü. Dansçı ve oyuncu olan eşi Stephanie Moseley'i öldürdükten sonra da intihar etti. Hayes, korku dolu anları cep telefonuyla görüntülü konuşma özelliğini kullanarak yakın arkadaşı Floyd Mayweather Jr.'a izletti. Hayes silahını önce eşine doğrulttu, ardından kendini vurdu. Tüm bunlara da arkadaşı cep telefonundan tanık oldu. Telefon görüşmesinin başında Earl Hayes eşini öldüreceğini arkadaşına söyleyince Floyd Mayweather Jr. onu ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.



