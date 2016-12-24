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24 Aralık 2016 Cumartesi 12:53

Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi

Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi
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'Yıldız Savaşları'nın yıldızı Fisher uçakta kalp krizi geçirdi
YILDIZ Savaşları filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdi. Fisher’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.



Ünlü oyuncu Carrie Fisher’ın Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Uçak Los Angeles’a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher’in durumunun kritik olduğu bildirildi.



Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları’nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie’nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.


 
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