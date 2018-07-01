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Ünlü Mafya Babası, Ağır Silahlı 3 Adamı Tarafından Hapishaneden Helikopterle Böyle Kaçırıldı

Mafya Babası Redoine Faid 4'üncü kez hapishaneden firar etti. Faid, helikopterle Paris yakınlarındaki hapishane bahçesine inen ağır silahlı 3 adamı tarafından hapisten kaçırıldı

Ünlü Mafya Babası, Ağır Silahlı 3 Adamı Tarafından Hapishaneden Helikopterle Böyle Kaçırıldı

Mafya Babası Redoine Faid 4'üncü kez hapishaneden firar etti. Faid, helikopterle Paris yakınlarındaki hapishane bahçesine inen ağır silahlı 3 adamı tarafından hapisten kaçırıldı

01 Temmuz 2018 Pazar 20:30
Ünlü Mafya Babası, Ağır Silahlı 3 Adamı Tarafından Hapishaneden Helikopterle Böyle Kaçırıldı

Ünlü Mafya Babası, Ağır Silahlı 3 Adamı Tarafından Hapishaneden Helikopterle Böyle Kaçırıldı

Mafya Babası Redoine Faid 4'üncü kez hapishaneden firar etti. Faid, helikopterle Paris yakınlarındaki hapishane bahçesine inen ağır silahlı 3 adamı tarafından hapisten kaçırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Réau Hapishanesinde cezasını çeken cezaevi firarları ile ünlü soyguncu Redoine Faid 4'üncü kez hapishaneden firar etti. Faid, helikopterle Paris yakınlarındaki hapishane bahçesine inen ağır silahlı adamları tarafından hapisten kaçırıldı.

FRANSA'NIN EN ÇOK ARANAN SUÇLUSU

2013 senesinde Fransa'nın en çok aranan suçlusu ilan edilen Cezayir asıllı Faid, ilk tutuklanmasından sonra İsrail''e kaçmıştı.

CEZAEVİNİN BEŞ ÇELİK KAPISINI DİNAMİTLE PATLATIP FİRAR ETMEYE ÇALIŞMIŞTI

Fransa'nın en çok korktuğu silahlı gangster olarak adlandırılan Redoine Faid, tutuklu bulunduğu Sequedin Cezaevi'nden 2013'te beş çelik kapıyı dinamitle havaya uçurarak ve elindeki silahla dört kişiyi rehin alarak firar girişimine imza atmıştı.

CEZAEVİNE HELİKOPTERLE GELEN AĞIR SİLAHLI ÜÇ KİŞİ MAFYA BABASINI KAÇIRDI

5 yıl sonra yeniden hapishaneden kaçmaya çalışan azılı suçlu bu kez başarılı oldu. Faid 'in kaldığı hapishanenin bahçesine helikopter indiren ağır silahlı 3 kişi, Faid 'i kaçırmayı başardı.

 

İŞLEDİĞİ SUÇLARDA "SCARFACE" VE "HEAT" FİLMERİNDEN İLHAM ALDIĞI BİLİNİYOR

Faid'in işlediği suçlarda Amerikan gangster filmleri "Scarface" ve "Heat"den ihlam aldığı biliniyor. Helikopter terk edilmiş halde bulundu. 46 yaşındaki Faid, bir polisin öldürüldüğü soygunda yakalanmış, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2013'te yakalanan Faid, o dönemde Avrupa'nın en çok aranan suçlusu olarak adlandırılmıştı. Redoine Faid, 2010 yılında "Mesleğini" anlattığı "Braqueur" adlı kitapla ün kazanmıştı.

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