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Ünlü isim oğlunu öldürüp intihar etti

Playboy modeli, oğlunu balkondan itip intihar etti!

Ünlü isim oğlunu öldürüp intihar etti

Playboy modeli, oğlunu balkondan itip intihar etti!

25 Mayıs 2018 Cuma 15:12
Ünlü isim oğlunu öldürüp intihar etti

Playboy'un 1992 Kasım sayısında kapağına taşıdığı 46 yaşındaki ABD'li model Stephanie Adams, kaldığı otel odasının balkonundan atlayarak intihar etti.

İntihar eden Stephanie Adams'ın yanı başında bulunan 7 yaşındaki oğlu Vincet'in ölümü ise kayıtlara cinayet olarak geçti.

Adams ve oğlunun ölüm haberi, Wall Street Sağlık Merkezi sahibi olan eski eşi doktor Charles Nicolai ile devam eden boşanma ve velayet davaları sırasında geldi.

ABD'li modelin yaz tatili için oğlunu İspanya ve İngiltere'ye götürme isteği mahkeme tarafından reddedilmişti.

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