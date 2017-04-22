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22 Nisan 2017 Cumartesi 12:54

Ünlü İsim Hayatını Kaybetti!

Ünlü İsim Hayatını Kaybetti!
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Ünlü İsim Hayatını Kaybetti!
İtalyan bisikletçi Michele Scarponi, antrenman yaptığı sırada trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Scarponi'nin takımı Astana'dan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Filottrano kentindeki evinden antrenman yapmak amacıyla bisikletiyle çıkan 37 yaşındaki sporcunun kamyonetle çarpıştığı ve kaza sırasında vefat ettiği belirtildi.

Yaşanan kazanın büyük bir trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, İtalyan sporcunun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Evli ve iki çocuğu bulunan Scarponi, doping kullandığı tespit edilen İspanyol bisikletçi Alberto Contador'un derecesinin geri alınmasının ardından ikinci sırada tamamladığı 2011 İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) şampiyon ilan edilmişti.


 
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