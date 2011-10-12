Ünlü iş adamına haciz şoku.

Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun raporu doğrultusunda şirketin ortaklarına ait ikisi işyeri 4 yerde işlem yapıldı. Şirketin, Halis Toprak’a ait Princess T adlı teknenin satışında usulsüz olarak 793 bin 228 TL aldığı tespit edildiği belirtildi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun (BTK) raporu doğrultusunda Levent Kemal Sadıkoğlu, Celal Sadıkoğlu ve Zeynep Sadıkoğlu’nun ortağı olduğu Levent Yatçılık Turizm Ticaret Anonim Şirketi ve OYE Moda Giyim Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile iki evde haciz işlemi başlattı.



Haciz işlemi için TMSF’nin avukatlarının da aralarında olduğu bir grup, bugün 14.00’da Zeynep Sadıkoğlu’nun Göztepe Park Residence’deki evine geldi. Resmi polis eşliğinde dairenin bulunduğu siteye gelen grup, dışarıda bekleyen basın mensuplarına konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



Sitenin güvenlik müdürü ile birlikte evin içinde sayım yapan görevliler, yaklaşık 45 dakika içeride kaldı. Evdeki malzemelerin bir listesini çıkaran görevlilerin, çıkarılan bir kopyayı da güvenlik müdürüne teslim ettikleri öğrenildi. TMSF’nin Gümüşsuyu’nda bulunan OYE Moda Giyim Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Levent Yatçılık Turizm Ticaret Anonim Şirketi ile bir evde daha işlem yaptığı belirtildi. Yetkililer, Sadıkoğlu Ailesi’nin TMSF’ye olan 793 bin 228 TL’lik borcu ödememesi halinde haciz işleminin gerçekleşeceğini söylediler.





YAT SATIŞINDAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLMİŞ

Levent Yatçılık Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin, TMSF’nin el koyduğu yatların satışında aracılık ederek komisyon aldığı belirtildi. Şirketin Uzan Grubu ile Toprak Holding’e ait yatların satışını da gerçekleştirdiği vurgulandı. İşadamı Halis Toprak, avukatları aracılığıyla TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, TMSF eski Başkan Yardımcısı Fethi Çalık ve 7 TMSF yöneticisi hakkında devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu.



6 Temmuz 2009 tarihli suç duyurusu dilekçesinde, Toprak Grubu'na ait ‘Princess T’ isimli yatın, Toprak Grubu tarafından 3 milyon 105 bin Dolara satıldığına değinildi. Dilekçede, Ahmet Ertürk ve Şakir Ercan Gül’ün yakın dostu olduğu öne sürülen Celal Sadıkoğlu’na ait Levent Yatçılık'a, Toprak Grubu’nun rızası dışında satış bedelinin yüzde 7’si olan 217 bin 350 Dolar haksız komisyon bedeli ödendiği belirtildi.





Dilekçede ayrıca, haksız komisyon ödemesi nedeniyle görevlerini kötüye kullanan TMSF yöneticilerinin hapisle cezalandırılması gerektiği öne sürüldü.





HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Yapılan suç duyurusunun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla Başbakanlık Teftiş Kurulu araştırma başlattı. Kurulun düzenlediği raporda, Levent Yatçılık’ın haksız çıkar sağladığı, TMSF ve Toprak Grubu’nun zarara uğratıldığı belirlendi. Bu kapsamda, ödenen 217 bin 530 Doların (793 bin 228 TL) iadesi için Levent Yatçılık’a ödeme emri gönderildi. Ancak şirket ödemeyi yapmayınca BTK ve TMSF haciz yoluna gitti.