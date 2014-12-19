Ünlü İngiliz Şarkıcı Elton John Evleniyor

JOHN, 2005 YILINDA "MEDENİ ORTAKLIK" YOLUYLA HAYATINI BİRLEŞTİRDİĞİ DAVİD FURNİSH İLE BU HAFTA SONU NİKAH MASASINA OTURACAK



Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, 2005 yılında "medeni ortaklık" yoluyla hayatını birleştirdiği David Furnish ile bu hafta sonu evlenecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 21 Aralık 2005'te "medeni ortaklık" adı altında eşcinsel çiftlerin hayatlarını birleştirebildiği uygulamaya dahil olan John ve Furnish'in, "medeni ortaklıklarının" 9'uncu yıldönümlerinde resmi olarak evlenecekleri bildirildi.

Ünlü şarkıcı, İngiltere'de geçen mart ayında eşcinsel evliliğin resmi ve yasal olarak kabul edilmesinin ardından evleneceğini duyurmuştu.

67 yaşındaki Elton John ve 52 yaşındaki David Furnish'in aile üyeleri ile David Beckham ve Elizabeth Hurley gibi ünlülerin davetli listesinde yer aldığı nikah töreninde, çiftin yüzüklerini evlat edindikleri çocuklarının taşıyacağı belirtildi. Nikah töreninin, İngiltere kraliyet ailesinin resmi konutunun da bulunduğu başkent Londra yakınlarındaki Windsor kasabasındaki evlerinde yapılması bekleniyor.

İngiltere'de ve Galler'de bu yıl çok sayıda eşcinsel çift evlendi. İngiltere'deki tüm siyasi partilerin desteklediği "eşcinsel evliliğin resmi olarak kabul edilmesini" öngören yasa tasarısı, geçen yıl temmuz ayında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanmıştı. Yasanın onaylanmasıyla ülkede eşcinsel çiftler artık resmi törenlerin yanı sıra onay almaları durumunda dini törenlerle de evlenebiliyor. Ayrıca daha önce "medeni ortaklık" yoluyla hayatını birleştirmiş eşcinsel çiftler, bunu "evliliğe" çevirebiliyor.

İngiltere'de "medeni ortaklık" adı altında eşcinsel çiftler 2005 yılından bu yana hayatını birleştirebiliyordu. Ancak eşcinsel çiftler kiliselerde ve dini kurumlarda evlenemiyor ve "evli" olarak adlandırılmıyordu.