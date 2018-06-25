Ünlü İngiliz Oyuncu, Sevgilisi ile İlişkiye Girdiği Anları Kaydederek Satılığa Çıkardı
İngiliz TV ünlüsü Gemma Collins, partneri ile ilişkiye girerken kameraya çektiği görüntüleri 1 milyon pound'a satılığa çıkardı.
İngiltere'de oynadığı bir dizi ile adını duyuran 37 yaşındaki televizyon yıldızı Gemma Collins, partneri ile cinsel ilişkiye girerken o anları telefonu ile video çektiğini ve bu videoyu 1 milyon pounda karşılığında satacağını söyledi.
PARTNERİNİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL
1 YILLIK TATİLE ÇIKACAK
Bunu yapma sebebinin ise birlikte olduğu kişiye aşık olduğu için o anı tekrar tekrar görmek istediği olduğunu söyledi. Gemma, parayı alırsa bir yıllık tatile çıkmayı düşünüyor.