Ünlü İngiliz Oyuncu, Sevgilisi ile İlişkiye Girdiği Anları Kaydederek Satılığa Çıkardı

İngiliz TV ünlüsü Gemma Collins, partneri ile ilişkiye girerken kameraya çektiği görüntüleri 1 milyon pound'a satılığa çıkardı.

İngiltere'de oynadığı bir dizi ile adını duyuran 37 yaşındaki televizyon yıldızı Gemma Collins, partneri ile cinsel ilişkiye girerken o anları telefonu ile video çektiğini ve bu videoyu 1 milyon pounda karşılığında satacağını söyledi.

PARTNERİNİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Gemma ayrıca, sakladığı görüntüleri de zaman zaman kendini tatmin etmek için izlediğini söyledi. Gemma, şu anda aynı dizide oynayan James Argent ile ilişki yaşıyor fakat Gemma'nın ilişkiye girdiği adamın kim olduğunu bilinmiyor.

1 YILLIK TATİLE ÇIKACAK

Bunu yapma sebebinin ise birlikte olduğu kişiye aşık olduğu için o anı tekrar tekrar görmek istediği olduğunu söyledi. Gemma, parayı alırsa bir yıllık tatile çıkmayı düşünüyor.