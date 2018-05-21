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Ünlü Filmdeki Karakterle Aynı İsme Sahip Olan Kadın, Her Gün Cinsel İçerikli Mesajlar Alıyor

Instagram kullanıcı adı, Jumanji isimli ünlü filmindeki bir karakterle aynı olan Bethany Walker isimli kadın, filmi izleyenler tarafından cinsel içerikli mesaj yağmuruna tutuldu.

Ünlü Filmdeki Karakterle Aynı İsme Sahip Olan Kadın, Her Gün Cinsel İçerikli Mesajlar Alıyor

Instagram kullanıcı adı, Jumanji isimli ünlü filmindeki bir karakterle aynı olan Bethany Walker isimli kadın, filmi izleyenler tarafından cinsel içerikli mesaj yağmuruna tutuldu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 22:00
Ünlü Filmdeki Karakterle Aynı İsme Sahip Olan Kadın, Her Gün Cinsel İçerikli Mesajlar Alıyor

Ünlü Filmdeki Karakterle Aynı İsme Sahip Olan Kadın, Her Gün Cinsel İçerikli Mesajlar Alıyor

Instagram kullanıcı adı, Jumanji isimli ünlü filmindeki bir karakterle aynı olan Bethany Walker isimli kadın, filmi izleyenler tarafından cinsel içerikli mesaj yağmuruna tutuldu.

ABD'li aktör DwanyneJohnson'ın başrolünde yer aldığı Jumanji filmi,İngiltere'de yaşayan bir kadının kabusu oldu. 22 yaşındaki Bethany Walker, filmdeki bir karakterle aynı ad ve soyada sahip.

MESAJ KUTUSU DOLDU TAŞTI

Filmin vizyona girmesinin ardından Walker'ın sosyal medya hesaplarına binlerce cinsel içerikli mesaj gelmeye başladı.

FİLMİN YAPIMCISINDAN RİCADA BULUNDU

Ne olduğuna anlam veremeyen kadın, Jumanji'de yer alan karakterin filmde sürekli selfie çekerek bunları kendisiyle aynı kullanıcı adına sahip ISNTAGRAM hesabına yüklediğini gördü.

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Filmdeki sahneyi görenler ise, Madison Iseman'ın canlandırdığı karakter olduğunu düşünerek Walker'ı mesaj yağmuruna tuttu. Walker, durumu filmin yapımcı şirketine bildirerek söz konusu sahnenin değiştirilmesini istedi.

 

 

 

 

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