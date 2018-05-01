Ünlü DJ Avicii kendini kesti

Ünlü DJ Avicii'nin, aşırı kan kaybından dolayı öldüğü ortaya çıktı.

İsveçli DJ Avicii'nin hayranları ölüm haberi ile büyük bir şok yaşamıştı. Avicii'nin neden öldüğü ile ilgili detaylar orataya çıkmaya başladı.



TMZ'de yer alan habere göre; ünlü DJ'in ölümüyle ilgili açıklanan raporda, Avicii'nin vücudunda kendi açtığı yara nedeniyle aşırı kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.



Gerçek ismi Tim Bergling olan 28 yaşındaki DJ'in cesedi, 20 Nisan günü Umman'ın başkenti Muskat'ta bulunmuştu.







Geçtiğimiz hafta ise genç DJ'in ailesi beklenmeyen ölüm ile ilgili bir mektup yayınladı ve 'Daha fazla devam edemedi, barış istedi' açıklamalarına yer verdi.



Genç DJ, yaşadığı mental ve fiziksel sorunlar nedeniyle 2016'da artık konser turları yapmayacağını açıklamıştı.







İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti. Avicii'nin milyonlarca hayranı bulunuyordu.