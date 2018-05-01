Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.074
DOLAR
4.0835
STERLİN
5.5781
EURO
4.9135
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
Postanede paket vurgunu
POSTANEDE PAKET VURGUNU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

Ünlü DJ Avicii kendini kesti...

İsveçli DJ Avicii'nin hayranları ölüm haberi ile büyük bir şok yaşamıştı. Avicii'nin neden öldüğü ile ilgili detaylar orataya çıkmaya başladı.

Ünlü DJ Avicii kendini kesti...

İsveçli DJ Avicii'nin hayranları ölüm haberi ile büyük bir şok yaşamıştı. Avicii'nin neden öldüğü ile ilgili detaylar orataya çıkmaya başladı.

01 Mayıs 2018 Salı 13:14
Ünlü DJ Avicii kendini kesti...

Ünlü DJ Avicii kendini kesti

Ünlü DJ Avicii'nin, aşırı kan kaybından dolayı öldüğü ortaya çıktı.

İsveçli DJ Avicii'nin hayranları ölüm haberi ile büyük bir şok yaşamıştı. Avicii'nin neden öldüğü ile ilgili detaylar orataya çıkmaya başladı.

TMZ'de yer alan habere göre; ünlü DJ'in ölümüyle ilgili açıklanan raporda, Avicii'nin vücudunda kendi açtığı yara nedeniyle aşırı kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gerçek ismi Tim Bergling olan 28 yaşındaki DJ'in cesedi, 20 Nisan günü Umman'ın başkenti Muskat'ta bulunmuştu. 



Geçtiğimiz hafta ise genç DJ'in ailesi beklenmeyen ölüm ile ilgili bir mektup yayınladı ve 'Daha fazla devam edemedi, barış istedi' açıklamalarına yer verdi.

Genç DJ, yaşadığı mental ve fiziksel sorunlar nedeniyle 2016'da artık konser turları yapmayacağını açıklamıştı.



İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti. Avicii'nin milyonlarca hayranı bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
İsveçliDJ AviciiKendiniKesti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp Ceo'su İstifa Etti... Gerekçe Kriptolama Kriterlerinin Gevşetilmesi
Whatsapp Ceo'su İstifa Etti... Gerekçe Kriptolama Kriterlerinin Gevşetilmesi
Avengers Gişe Rekorları Kırdı!
Avengers Gişe Rekorları Kırdı!
Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!
Yermük Kampı Anlaşması Kapsamında Tahliyeler Başladı!
Hollanda'da İslamofobik Seçim Kampanyası Yapan Parti Yargılanmayacak...
Hollanda'da İslamofobik Seçim Kampanyası Yapan Parti Yargılanmayacak...
"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”
"Arnavutluk Başbakanı Rama: “Fetö Tehlikeli Bir Ağ”
"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"
"Afganistanda 1 ABD Askeri Öldürüldü"
Soğuk Savaş’tan Dünyanın En Büyük 11. Ekonomisine Güney Kore...
Soğuk Savaş’tan Dünyanın En Büyük 11. Ekonomisine Güney Kore...
Kardinal Pell, Avustralya'da Cinsel İstismardan Yargılanacak!
Kardinal Pell, Avustralya'da Cinsel İstismardan Yargılanacak!
"Endonezya'da Müslüman Alimler Toplantısı"
"Endonezya'da Müslüman Alimler Toplantısı"
Brezilya'da Çıkan Yangında 26 Katlı Bina Çöktü
Brezilya'da Çıkan Yangında 26 Katlı Bina Çöktü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim