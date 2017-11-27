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27 Kasım 2017 Pazartesi 12:05

Ünlü Dizi Oyuncusu Kocasını Dövmekten Tutuklandı

Rol aldığı tek diziyle ünlenen oyuncu, suçlu bulunursa bir yıl hapis cezası alabilir.

Ünlü Dizi Oyuncusu Kocasını Dövmekten Tutuklandı
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Çok izlenen Glee dizisinde rol alarak adını duyuran 30 yaşındaki Naya Rivera, kocası Ryan Dorsey'e saldırmaktan gözaltına alındı. Rivera'nın karakolda çekilen fotoğrafları basına yansıdı.
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Naya Rivera ile kocası Ryan Dorsey, geçen yıl boşanma kararı almıştı. Ancak, çift geçtiğimiz ay tekrar bir araya geldi.İddialara göre karakola uzanan tartışma çiftin iki yaşındaki oğullarını dolaşmaya çıkardıkları sırada oldu. 
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Olayın yaşandığı Batı Virginia'da yerel basına yansıyan haberlere göre çiftin arasındaki tartışma iyice alevlendi ve Rivera, Dorsey'e vurdu. Rivera'nın Dorsey'in başına ve yüzüne vurduğu ileri sürüldü.
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Rivera, daha sonra kaldıkları eve giden polisler tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Naya Rivera, Bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
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Rivera'nın kocası Ryan Dorsey ile giriştiği tartışma sırasında sarhoş olduğu ileri sürüldü. Tutuksuz yargılanacak olan Naya Rivera, eğer suçlu bulunursa 12 aya kadar hapis cezası alabilecek. 

 
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