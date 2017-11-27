Ünlü Dizi Oyuncusu Kocasını Dövmekten Tutuklandı

Çok izlenen Glee dizisinde rol alarak adını duyuran 30 yaşındaki Naya Rivera, kocası Ryan Dorsey'e saldırmaktan gözaltına alındı. Rivera'nın karakolda çekilen fotoğrafları basına yansıdı.

Naya Rivera ile kocası Ryan Dorsey, geçen yıl boşanma kararı almıştı. Ancak, çift geçtiğimiz ay tekrar bir araya geldi. İddialara göre karakola uzanan tartışma çiftin iki yaşındaki oğullarını dolaşmaya çıkardıkları sırada oldu.

Olayın yaşandığı Batı Virginia'da yerel basına yansıyan haberlere göre çiftin arasındaki tartışma iyice alevlendi ve Rivera, Dorsey'e vurdu. Rivera'nın Dorsey'in başına ve yüzüne vurduğu ileri sürüldü.

Rivera, daha sonra kaldıkları eve giden polisler tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Naya Rivera, Bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.