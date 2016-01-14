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Ünlü Aktör Hayatını Kaybetti!

Ünlü Aktör Hayatını Kaybetti!

14 Ocak 2016 Perşembe 19:37
Ünlü Aktör Hayatını Kaybetti!
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Ünlü Aktör Hayatını Kaybetti!

Harry Potter film serisinde Severus Snape karakterini canlandıran Alan Rickman, 69 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.



Harry Potter film serisinde Snape rolünü canlandıran İngiliz oyuncu Alan Rickman, 69 yaşında hayatını kaybetti. Rickman'ın ailesi, usta oyuncunun uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini belirtti.
Hastalığını gizli tutan Rickman, Harry Potter ve Robin Hood'daki rolleriyle büyük beğeni toplamıştı.

Rickman'ın unutulmaz rolü ise 1988 yılında çekilen Die Hard filminde canlandırdığı Hans Gruber karakteriydi.

Rickman, geçen yıl, 1977'den bu yana birlikte olduğu Rima Horton'la gizlice evlendiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra doğumlu Rickman, kariyerine tiyatroyla başladı. Daha sonra Hollywood filmlerinde rol almaya başlayan Rickman, özellikle 'kötü adam' rolleriyle biliniyordu. 
Son Güncelleme: 14.01.2016 21:40
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