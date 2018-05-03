Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102909
ALTIN
177.801
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7242
EURO
5.0553
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
Postanede 200 bin TL’lik vurgun
POSTANEDE 200 BİN TL'LİK VURGUN
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
banner256

Üniversiteli genç kız bekaretini 1.2 miyon Euroya sattı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi!

Üniversiteli genç kız bekaretini 1.2 miyon Euroya sattı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi!

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:13
Üniversiteli genç kız bekaretini 1.2 miyon Euroya sattı

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

Jasmine isimli kız, utanç verici satıştan 1,2 milyon euro aldı.

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

Eski Wall Street bankacısı Jasmin'le birlikte olabilmek için Los Angeles ve Münih'ten erkeklerle yarıştı.

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, müşterisiyle ilk buluşmasında biraz gergin olduğunu ancak sonrasında orta yaşlı adamdan hoşlandığını söylüyor.

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

Genç kız, "İnsanların çoğu ilk deneyimini tekrar yaşama şansı yakalasaydı, 1,2 milyonu tercih ederdi" diyor.

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

Para hesabına yatan Jasmine, dünya turuna çıkmak ve kendi şirketini kurmak istiyor.

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

İngiliz basınına konuşan genç kız, çok dindar bir ailede büyüdüğünü ve normalde evleninceye kadar ilişkiye girmek istemediğini ancak parayı tercih ettiğini anlattı.

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

Üniversiteli Genç Kız Bekaretini 1.2 Milyon Euroya Sattı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölüm yolculuğu başladı!
Ölüm yolculuğu başladı!
Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!
Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!
Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk PUBG yüzünden cinayet işledi
Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk PUBG yüzünden cinayet işledi
Hollandalı bilim insanlarından devrim: Sentetik Embriyo
Hollandalı bilim insanlarından devrim: Sentetik Embriyo
Hindistan'da Kum Fırtınasında Ölü Sayısı 101’e Yükseldi...
Hindistan'da Kum Fırtınasında Ölü Sayısı 101’e Yükseldi...
Hindistan'da Devrilen Otobüs Alev Aldı: 27 Ölü var!
Hindistan'da Devrilen Otobüs Alev Aldı: 27 Ölü var!
Yıldız isimden trans evliliği
Yıldız isimden trans evliliği
Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...
Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...
Pakistan'da Basın Özgürlüğü Günü'nde Basına Polis Müdahalesi
Pakistan'da Basın Özgürlüğü Günü'nde Basına Polis Müdahalesi
Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü
Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim