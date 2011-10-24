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Üniversitelerdeki Öğrenci Olayları...

KKTC üniversiteleri üzerinde yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya devletin müsaade etmeyeceğini söyledi.

Üniversitelerdeki Öğrenci Olayları...

KKTC üniversiteleri üzerinde yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya devletin müsaade etmeyeceğini söyledi.

24 Ekim 2011 Pazartesi 12:51
Üniversitelerdeki Öğrenci Olayları...
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DÜRÜST, ÜNİVERSİTE REKTÖR VE TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

HUZURUN BOZULMAMASI İÇİN HER TÜR ÖNLEM ALINDI”

 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, “KKTC üniversiteleri üzerinde yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya devletin müsaade etmeyeceğini” söyledi.

Dürüst, geçtiğimiz hafta içinde üniversitelerde yaşanan öğrenci olaylarını değerlendirmek amacıyla üniversite rektör ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Eğitim Bakanlığı’nda saat 12.00’de başlayan toplantının basına açık bölümünde konuşan Dürüst, KKTC’de üniversitelerin dünyaya açılan pencere olduğunu ve eğitimin dünyanın başka ülkelerinde olmayan şekilde huzurlu ve güvenli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Üniversitelerin artık devlet kontrolüne girdiğini ve toplumsal huzur ve öğretimin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için her türlü önlemin alındığını kaydeden Dürüst, üniversite rektör ve temsilcilerine duyarlı ve huzur bozucu davranışları engelleyici önlem almaları nedeniyle teşekkür etti.

Dürüst kökeni, dini, dili, ırkı veya mezhebi ne olursa olsun tüm öğrencilerin kendi öğrencileri olduğunu kaydederek, öğrencileri sükunete davet etti ve olayları sabırla izlediklerini ve izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 24.10.2011 12:51
Anahtar Kelimeler:
ÜNİVERSİTERektöröğrenciHuzur
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