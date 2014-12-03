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Üniversiteden 100 Beyin Çaldılar

Çalışmalarda kullanılan 100 beynin kayboldu.

Üniversiteden 100 Beyin Çaldılar

Çalışmalarda kullanılan 100 beynin kayboldu.

03 Aralık 2014 Çarşamba 12:44
Üniversiteden 100 Beyin Çaldılar
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Üniversiteden 100 Beyin Çaldılar


Teksas Üniversitesi'nde çalışmalarda kullanılan 100 beynin kayboldu. Beyinlerden birinin 16 kişiyi öldüren keskin nişancıya ait olabileceği açıklandı.

Austin kentindeki Teksas Üniversitesi'nde ''formaldehit'' kavanozlarında korunan eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan 200 beyinlik koleksiyonun yarıya yakının kaybolduğu açıklandı. Bazı beyinlerin 30 yıllık olduğu öğrenildi.

Üniversitenin konuyla ilgili açıklamasında, koleksiyondan yaklaşık 100 beyinin bulunamadığı belirtildi.

Kayıp beyinlerden birinin 1 Ağustos 1966'da Texas Üniversitesi'nin saat kulesinden etrafa ateş açarak 16 kişiyi öldüren, 31 kişiyi yaralayan ve daha sonra polis tarafından öldürülen keskin nişancı Charles Whitman'a ait olabileceği bildirildi.

Koleksiyonun küratörlerinden Psikoloji Profesörü Lawrence Cormack, öğrencilerden veya halktan birilerinin beyinleri Cadılar Bayramı muzipliği için ''aşırmış'' olabileceğini söyleri.

Austin Devlet Hastanesi'nin 28 yıl önce ''geçici bulundurma'' anlaşması kapsamında eğitim ve araştırma amacıyla beyinleri üniversiteye transfer ettiği kaydedildi. 

Son Güncelleme: 03.12.2014 12:55
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Üniversiteden 100 Beyin Çaldılar
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