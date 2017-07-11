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11 Temmuz 2017 Salı 07:41

UNICEF'ten Yemen'e 33 Tonluk Tıbbi Yardım

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin başkent Sana'ya ulaştığı bildirildi.

UNICEF'ten Yemen'e 33 Tonluk Tıbbi Yardım
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 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin başkent Sana'ya ulaştığı bildirildi.

Yemen'deki UNICEF Sözcüsü Muhammed el-Esadi, basına yaptığı açıklamada, 33 tonluk tıbbi yardım malzemesini taşıyan iki kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na indiğini belirtti.     

Esadi, kolera hastalığının tedavisinde kullanılacak tıbbi malzemelerin salgından en fazla etkilenen bölgelere ulaştırılacağını kaydetti.     

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de kolera salgını nedeniyle bin 713 kişi hayatını kaybetti.     

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu eksikliği ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.     


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