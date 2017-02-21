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21 Şubat 2017 Salı 15:22

Unıcef'ten Afrikalı Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı

Unıcef'ten Afrikalı Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı
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UNICEF, GÜNEY SUDAN, NİJERYA, SOMALİ VE YEMEN'İN BAZI BÖLGELERİNDEKİ YAKLAŞIK 1,4 MİLYON ÇOCUĞUN YETERSİZ BESLENME, İÇ SAVAŞ VE KITLIK NEDENİYLE ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazı bölgelerindeki yaklaşık 1,4 milyon çocuğun hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon çocuğun yetersiz beslenme, iç savaş ve kıtlık sebebiyle ölüm tehdidi altında olduğu kaydedildi.

UNICEF kısa süre önce de Güney Sudan'ın bazı bölgeleriyle Nijerya'nın kuzeydoğusu için kıtlık uyarısında bulunmuş ve Somali'nin kuraklıkla boğuşan bölgeleriyle Yemen'deki iç çatışmalardan etkilenen çocukların gıda desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

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