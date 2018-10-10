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Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti

Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:09
Unicef, Nijerya'da 833 Çocuğu Rehabilite Etti

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı çatışmalara karışan yüzlerce çocuğu rehabilite etti.

UNICEF'in Nijerya Saha Başkanı Geoffrey Ijumba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boko Haram terör örgütünün elinden kurtarılan ve bölgede silahlı çatışmalara karışan 833 çocuğun rehabilite edildiğini belirtti.

Ijumba, çocukların, örgüt tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve intihar bombacısı olarak kullanıldığını ifade ederek, kurtarılan çocukları rehabilite edip yeniden hayata kazandırmayı istedikleini kaydetti.

Dünyanın her yerinde yaşanan şiddet olaylarından en çok kadın ve çocukların etkilendiğini vurgulayan Ijumba, "Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerinden edilen 1,8 milyon kişinin yüzde 79'u kadın ve çocuk." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016 yılında örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009 yılından bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Son Güncelleme: 10.10.2018 15:13
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