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UNESCO'ya Yardıma Devam

35 milyon Euro tasarrufa gideceklerini belirtti ve diğer üyelerden yardımlarını artırmalarını talep etti.

UNESCO'ya Yardıma Devam

35 milyon Euro tasarrufa gideceklerini belirtti ve diğer üyelerden yardımlarını artırmalarını talep etti.

11 Kasım 2011 Cuma 15:22
UNESCO'ya Yardıma Devam
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Almanya'da federal hükümet ortakları Birleşmiş Milletler Bilim, Kültür ve Eğitim Teşkilatı UNESCO'ya yapılan mali yardımları durdurmak isteyince muhalefetin engeline takıldı. Muhalefet tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Hıristiyan Birlik Partileri ve Liberaller'den oluşan koalisyon hükümeti bütçe komisyonundaki tasarıyı son anda geri çekti.

UNESCO'ya yılda yaklaşık 24 milyon Euro mali yardımda bulunan Başbakan Angela Merkel liderliğindeki federal hükümet bu yardımlara eskisi gibi devam edecek. Özellikle Yeşiller Partili milletvekilleri, hükümetin 'yardımları kesme planına' karşı sert muhalefet gösterdi. Partinin Eş Başkanı Claudia Roth, UNESCO'nun kültürler arası barış ve işbirliğini geliştirdiğini belirterek, hükümetin dış politikadaki ''başarısızlığını ve zikzaklarını'' eleştirdi. İsrail'in tepkisinden çekinen Almanya, Filistin'in UNESCO'ya üyelik başvurusunda Amerika'yla birlikte ''hayır'' oyu kullanmıştı. Ancak diğer ülkelerin oylarıyla Filistin üyeliğe kabul edilmişti.

Bu arada Amerika'nın mali yardımlarından mahrum kalan UNESCO yıl sonuna kadarki programlarını askıya aldığını açıkladı. Filistin'in üyeliğine karşı çıkan ABD, bu kuruma yaptığı yardımları kesme kararı almıştı. Merkezi Paris'te bulunan kurumun Direktörü İrina Bakova, mali kaynaklardaki kesintiler nedeniyle 35 milyon Euro tasarrufa gideceklerini belirtti ve diğer üyelerden yardımlarını artırmalarını talep etti.

Son Güncelleme: 11.11.2011 15:22
Anahtar Kelimeler:
YardımUNESCOAlmanya
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