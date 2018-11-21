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UNESCO'dan Türkiye'ye övgü

UNESCO'dan Türkiye'ye övgü

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
UNESCO'dan Türkiye'ye övgü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye'nin mültecilerin kapsamlı eğitimine yönelik politikalarını takdir etti.
UNESCO tarafından hazırlanan "Göç ve Eğitim: Duvar Değil, Köprüleri İnşa Eder" başlıklı raporda, Suriyeli mültecilerin üçte birine ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan ve Ürdün'ün mültecilerin kapsamlı eğitimine yönelik politikalarının takdirle karşılandığı belirtildi.
Raporda, söz konusu ülkelerin herkesi kapsayan eğitim sistemini hayata geçirme hedefine ulaşmaları için uluslararası destek sağlanması çağrısı yapıldı.
Türkiye'nin, ülkedeki Suriyelileri sosyal koruma sistemine entegre ettikten sonra 2020 yılına kadar tüm mültecileri ulusal eğitim sistemine dahil etmeyi hedeflediğine vurgu yapılan raporda, Türkiye ve diğer iki ülkenin ayrıca Suriyeli mültecilerin sahip oldukları diplomalarla iş bulmaları konusunda mümkün mertebe yardımcı olduğu ifade edildi.
Raporda, bölgesel çabalar sonucu geçen nisan ayına kadar Suriyeli mültecilerin eğitimi için 248 milyon doların temin edildiği ve bunun da ihtiyaç duyulan 873 milyon doların yüzde 28'ine denk geldiği ifade edildi.
BM FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE YARDIM AJANSI'NIN BÜTÇE SIKINTISI
Küresel düzeyde ise mülteci eğitimi için gerekli olan finansman eksikliğin sadece üçte birinin karşılandığına işaret edilen raporda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile komşu ülkelerde yaklaşık 500 bin Filistinli mülteciye eğitim hizmeti veren BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) bütçe sıkıntısı yaşadığına dikkat çekildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.
 

Son Güncelleme: 22.11.2018 00:55
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