Ulusoy ve Atalay'ın asansörü çakıldı

Basın İlan Kurumu'nu ziyarete gelen Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy ve Basın İlan Kurumu Genel Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın içinde bulunduğu asansör 3. Kattan aşağı düştü. İçinde 5 kişi bulunan asansör zemine çakılırken Atalay ve Ulusoy hastaneye kaldırıldı.



Topkapı'daki Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nde meydana gelen olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy ve oğlu, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ı ziyarete geldi. Ziyaret sonrası Atalay konuklarını uğurlamak için, Özel Kalem Müdürü ile birlikte 5 kişi asansöre bindi.



Arızalanan asansör 3. Kattan beton zemine çakıldı. Asansörde bulunanlar hemen ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırıldı. Atalay'ın bacaklarında kırıklar olduğu, Ulusoy'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada Haluk Ulusoy'nu oğlu Saffet Ulusoy'un ayak tarak kemiklerinde kırıklar oluştuğu belirtildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.



