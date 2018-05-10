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Uluslararası Şarlman Ödülü Macron’a Verildi

Berlin, 10  Mayıs 18 : Avrupa’nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis) bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verildi.

Uluslararası Şarlman Ödülü Macron’a Verildi

Berlin, 10  Mayıs 18 : Avrupa’nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis) bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:34
Uluslararası Şarlman Ödülü Macron’a Verildi

Berlin, 10  Mayıs 18 : Avrupa’nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis) bu yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verildi.

Şarlman Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Macron’un “güçlü bir yeni Avrupa vizyonuna sahip olmasından" ve “nasyonalizm ve soyutlaşmaya karşı verdiği mücadeleden” dolayı ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Macron, Aachen Belediyesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ortadoğu’daki gerilime işaret ederek, Avrupalıları daha güçlü olmaya ve birlikte hareket etmeye çağırdı.

"Zayıf olmayalım" diyen Macron, Avrupa\'nın kendi egemenliğini inşa etmesi ve gideceği yönünü başka güçler tarafından belirlemesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ayrılması konusunda Avrupa ülkelerinin verdiği tepkiye dikkati çeken Macron, "Biz, Ortadoğu’da barış ve istikrarı oluşturmaya karar verdik." dedi.

 "GÜÇLÜ AVRUPA’YI KURMAK İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Macron, Avrupa’daki aşırı sağcı oluşumlar konusunda da uyarılarda da bulunarak, "Ayrıştırmaya izin vermeyelim." diye konuştu.

Avrupa Birliği’nde (AB) daha hızlı kararlar alınmasını ve üye ülkelerin dayanışma içinde olmasını isteyen Macron, "Güçlü Avrupa’yı kurmak için mücadele etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL

Törende konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron’u Avrupa’daki demokrasinin savunucu olarak nitelendirerek, "Macron her zaman Avrupa demokrasinin korunmasına ve önemine işaret ediyor." dedi.

Almanya ile Fransa’nın farklı siyasi kültüre sahip olduğunu ve iki ülkenin Avrupa’daki sorunlara farklı yönden yaklaştığını dile getiren Merkel, "Farklılıklar bizi ayrıştırmıyor, bizi tekrar tekrar bir araya getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

 "ABD\'NİN ARTIK BİZİ KORUYACAK GİBİ BİR DURUMU YOK"

AB’nin dış ve güvenlik politikasına değinen Merkel, “Büyük küresel çatışmaların çoğu Avrupa\'nın kapısının önünde gerçekleşiyor. ABD\'nin artık bizi koruyacak gibi bir durumu yok. Avrupa\'nın kendi kaderini kendi eline alması lazım. Gelecekteki görev budur." dedi.

Avrupa\'nın, özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’nın İran nükleer programı konusundaki tutumunu birlikte savunduğuna işaret eden Merkel, "Çok karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Gerilimin artması gerçekten savaş ve barış ile ilgili bir durum olduğunu gösteriyor." diye konuştu. Merkel, bu konuda herkesi itidalli davranmaya çağırdı.

Suriye’de siyasi çözüm bulunması konusunda daha fazla çaba sarf edeceklerini vurgulayan Merkel, bölgede barışın sağlanması için çalışacaklarını kaydetti.

 "AVRUPA ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMALI"

Avrupa’nın doğru bir dengeyi bulması gerektiğine dikkati çeken Merkel, "Avrupa, küreselleşen dünyada sorunun bir parçası değil çözümün bir parçası olduğunu göstermesi lazım." ifadesini kullandı.

Merkel, hep birlikte bugünün ve geleceğin sorunlarına somut yanıtlar bulmak gerektiğini söyledi.

Serbest dolaşımın ortak pazarın temeli olduğuna işaret eden Merkel, serbest dolaşımın iltica sisteminde reform yaparak korunabileceğini savundu.

Merkel, "Duvarların sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını biliyoruz. Bilakis ortak Afrika politikasına ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Törene, AB ülkelerinden çok sayıda siyasetçinin yanı sıra daha önce Uluslararası Şarlman Ödülü’nü alan isimler de katıldı.

 ULUSLARARASI ŞARLMAN ÖDÜLÜ

Adını 742-814 yılları arasında yaşayan ve Batı Avrupa’nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynayan Kutsal Roma İmparatoru Şarlman’dan alan ödül, ünlü kralın mezarının bulunduğu Aachen kentinde oluşturulan ödül komitesi tarafından 1950 yılından bu yana düzenli olarak, "Avrupa’nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına" katkıda bulunan kişilere veriliyor. 

Uluslararası Şarlman Ödülü’ne daha önce layık görülenler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Johannes Paulus, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor.

(AA/ÖZ/HA)

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