Uluslararası Af Örgütü: "rusya Savaş Suçu İşliyor"

Ankara, 22 Şubat 16 (.): Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlediğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Kriz Müdahale Programı Yöneticisi Tirana Hassan, Sky News televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın son yıllarda işlenen en korkunç savaş suçlarından bazılarından sorumlu olduğunu belirtti.

Hassan, Rus savaş uçaklarının son haftalarda Suriye'de kasten sivil yerleşim yerleri ve kurtarma görevlilerini vurduğunu ve okul, hastane ve sivillerin evlerini hedef alan bu saldırıların hala sürdüğünü kaydetti.

"Rusya, son yıllarda işlenen en korkunç savaş suçlarının bazılarından sorumlu" ifadesini kullanan Hassan, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin sivil hedefleri vurmasının başlı başına savaş suçu olduğuna dikkati çekti.

Hassan, bu ülkelerin ayrıca ölü ve yaralıları tahliye etmeye çalışan yardımsever ve sivillerin hayatını kaybettiği ikinci bombardımanlar gerçekleştirdiğine işaret etti.

Suriye'deki kurtarma görevlileri, sivil yerleşim yerlerinin parça tesirli ve termobarik bombalarla her gün saldırıya uğradığını belirtiyor.

Moskova, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri ve okulları vurduğunu inkar etse de Suriye'deki insani yardım ve kurtarma görevlilerinin beyanları ve saldırılar sonrası görüntüler, Rusya'nın işlediği savaş suçlarını gözler önüne seriyor.

Rusya, Suriye'de yaklaşık 4 aydır düzenlediği hava saldırılarında ılımlı muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan 27 okulu ve 27 sağlık merkezini vurdu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Rusya'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri ve 30 Eylül'den bu yana 27 sağlık merkezini vurmasına ilişkin 3 gün önce "Grozni Katliamı" isimli rapor yayınlamıştı. SNHR, sağlık merkezlerini vuran Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki Suriye halkına "Sizin için güvenli bir yer veya hedef alınamayacak kırmızı bir çizgi yok dolayısıyla gitmeniz gerekiyor" mesajı vermek istediği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de 15 Şubat'ta 4 hastane ve bir okula düzenlenen saldırılarda en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'ten fazlasının yaralandığını açıklamış, bu saldırıların Rusya ve Suriye rejiminden habersiz olamayacağını vurgulamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, saldırıların şoke edici boyutta ve kesinlikle affedilemez olduğunu belirterek kasıtlı olarak yapıldığı ispatlandığı takdirde bu saldırıların 'savaş suçu' sayılacağını kaydetmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) geçen hafta Rusya ve Suriye rejimine, okulları ve hastaneleri hedef alan, misket bombalarının da kullanıldığı gelişigüzel saldırılarını ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde balistik füze gibi etki alanı geniş patlayıcı silahların kullanımını durdurma çağrısı yapılmıştı.

HRW, sivil ve sivil yapılara düzenlenen kasti ve tedbirsiz saldırıların savaş suçu olduğunu ve hastaneler ve diğer tıbbi tesislerin savaş hukukunda "özel korunan sivil yerler" olduğunu açıklamıştı.

(AA/ID/GUR)