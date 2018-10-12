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Uluslararası Af Örgütü\'nden Kaşıkçı’nın Akıbetini Sordu

Beyrut, 12 Ekim 18 (.): Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan\'ı sorumlu tuttu.

Uluslararası Af Örgütü\'nden Kaşıkçı’nın Akıbetini Sordu

Beyrut, 12 Ekim 18 (.): Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan\'ı sorumlu tuttu.

12 Ekim 2018 Cuma 19:00
Uluslararası Af Örgütü\'nden Kaşıkçı’nın Akıbetini Sordu
Beyrut, 12 Ekim 18 (.): Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef, İstanbul\'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan\'ı sorumlu tuttu.

UAÖ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef ile UAÖ Araştırma Direktörü Anna Neistat, Suriye\'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek üzere Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'ta basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan\'ın, 2 Ekim\'den bu yana haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın akıbetini açıklaması gerektiğini ifade eden Morayef, UAÖ\'nün Kaşıkçı olayına ilişkin tutumuna dair ise "Zorla kaybettirme ve öldürme suçları kabul edilemez." dedi.

Morayef, Kaşıkçı\'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünün doğru çıkması halinde Suudi Arabistan\'ın yurt dışında infaz etme sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacağının altını çizdi.

RAKKA\'NIN YÜZDE 80\'İ YIKILMIŞ DURUMDA

Geçen hafta Suriye\'nin Rakka kentinde incelemelerde bulunan Neistat, 30 bin evin tamamen ve 25 binin kısmen yıkıldığı Rakka\'nın yüzde 80\'inin yıkılmış durumda olduğunu aktardı.

Rakka kentinde bugüne kadar 2 bin 521 kişinin cesedine ulaşıldığını dile getiren Neistat, bölgedeki kazı çalışmalarının devam ettiğini ve hâlâ toprağa gömülü 3 bin civarında cesedin olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Söz konusu cesetlerin çoğunun uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivillere ait olduğunu belirten Neistat, UAÖ\'nün yaptığı araştırmaları koalisyon güçleriyle paylaştığını ancak karşı tarafın sadece 77 kişinin öldürüldüğünü itiraf ettiği bilgisini paylaştı.

Sivillere yönelik hukuk dışı ölümlerden sorumlu yetkililerin hesap vermesi için soruşturmaların sürmesi gerektiğini ifade eden Neistat, kendilerinin Rakka\'ya gidip insanlarla temasa geçtiği gibi koalisyon güçlerinin de aynı şekilde bölgeye giderek bunu araştırabileceğini vurguladı.

UAÖ Genel Sekreteri Kumi Naidoo\'nun bugün Suriye\'deki insan hakları ihlallerine ilişkin Beyrut\'ta basın toplantısı düzenlemesi bekleniyordu ancak vizeyi alamamasından dolayı Lübnan\'a gelemedi. Bu nedenle planlanan basın toplantısı, UAÖ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef ile UAÖ Araştırma Direktörü Anna Neistat tarafından gerçekleştirildi.
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(AA/FEZ)

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