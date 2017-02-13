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13 Şubat 2017 Pazartesi 06:51

Uluslararası Af Örgütü'nden Abd'deki Göçmenlere Yönelik Baskılarla İlgili Açıklama

ABD’deki insan hakları örgütleri, New York, Los Angeles ve Chicago gibi büyük şehirlerde göçmenlere yönelik baskının ülkede korku ve paniğe yol açtığına dikkati çekiyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Abd'deki Göçmenlere Yönelik Baskılarla İlgili Açıklama
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"GÖÇMENLERE YÖNELİK BASKILAR İNSAN HAKLARI İHLALLERİ NOKTASINDA ÇOK CİDDİ KAYGILARA YOL AÇMAKTADIR"

MÜLTECİ HAKLARI KOALİSYONU:  "İNSANLAR İŞLERİNE DAHİ GİTMEKTEN KORKUYORLAR. ÇÜNKÜ GÜNDELİK HAYATLARINDA İŞLEYECEKLERİ EN BASİT BİR SUÇ DAHİ ÜLKE DIŞINA YOLLANMALARI İÇİN BİR SEBEP OLABİLİR"

Washington, 13 Şubat 17 : ABD’deki insan hakları örgütleri, New York, Los Angeles ve Chicago gibi büyük şehirlerde göçmenlere yönelik baskının ülkede korku ve paniğe yol açtığına dikkati çekiyor.

ABD’deki insan hakları ve göçmenler üzerine çalışmalar gerçekleştiren kurumlar, ülkedeki göçmenlere yönelik baskı yapıldığını dile getiriyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün ABD ofisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda insan hakları ihlalleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Göçmenlere yönelik operasyonlar insan hakları ihlalleri noktasında çok ciddi kaygılara yol açmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Los Angeles merkezli insan hakları örgütü, Mülteci Hakları Koalisyonu da yazılı bir açıklama yaparak Başkan Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi.

Açıklamada, “Trump, çok basit suçlardan dolayı dahi sabıkası olan insanları ülke dışına yollayabilecek bir mekanizma kurdu,” değerlendirmesinde bulunan Mülteci Hakları Koalisyonu, “İnsanlar işlerine dahi gitmekten korkuyorlar. Çünkü gündelik hayatlarında işleyecekleri en basit bir suç dahi ülke dışına yollanmaları için bir sebep olabilir.” ifadesi kullanıldı.

Başkan Trump, göreve geldikten kısa süre sonra 7 Müslüman ülke vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getiren bir kararname imzalamıştı. Buna karşılık ise Washington eyaleti adına Başsavcı Robert Ferguson kararın aleyhine dava açarak, askıya alınmasına sebep olmuştu.

Daha sonra ise Trump, göçmenlere yönelik takibi sıkılaştıracağını belirterek, "daha sert" önlemler alınacağının sinyallerini vermişti.

(AA/ÖZ/HA)

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