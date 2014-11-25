“Uluslararası Toplum Kıbrıs'taki Bölünmüşlüğü Kabul Etmeli"

İNGİLTERE'NİN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI JACK STRAW, AA'YA KONUŞTU: "ULUSLARARASI TOPLUM KIBRIS'TAKİ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ KABUL ETMELİDİR. BÖYLECE İKİ TOPLUM KENDİ İLİŞKİLERİNİ OLUŞTURMALIDIR. BU DAHA TEMİZ BİR SİSTEM OLACAKTIR"

"MÜZAKERELERİN DONMASININ SUÇLUSU KIBRISLI TÜRKLER DEĞİLDİR"

"İNGİLTERE'NİN BİR YANDAN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEMESİ, DİĞER YANDAN İSE AB'DEN ÇIKMAK İSTEMESİ ÇOK ÇELİŞKİLİDİR"

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı, İşçi Partisi milletvekili Jack Straw, Kıbrıs sorununda uluslararası toplumun adanın bölünmüşlüğünü kabul etmesi, böylece iki toplumun birbiriyle ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Straw AA muhabirinin Kıbrıs sorunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği gibi konulardaki sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununda müzakere sürecinde yaşanan sıkıntıların hatırlatılması üzerine Straw, "Eğer iki toplumlu, iki bölgeli, mutlu ve birleşmiş bir ada mümkünse bu en iyi çözüm olacaktır" dedi.

Ancak özellikle Rum tarafının bunu kabul etmek istemediğini, bunun 10 yıl önce yapılan Annan referandumunda da görüldüğünü belirten Straw, "Son müzakere sürecinde de neler olduğunu biliyorum. Müzakerelerin donmasının suçlusu Kıbrıslı Türkler değildir. Dolayısıyla bence, uluslararası toplum adadaki bölünmüşlüğü kabul etmelidir. Böylece iki toplum kendi ilişkilerini oluşturmalıdır. Bu daha temiz bir sistem olacaktır" diye konuştu.

İngiltere'nin bir yandan Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini ancak diğer yandan İngiliz hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin AB'den ayrılmak istediğinin anımsatılması üzerine de Straw, şunları kaydetti:

"Evet bu çok çelişkili. Ben İngiltere'nin AB'de kalmasını istiyorum. İngiltere'deki üç büyük siyasi parti de (Muhafazakar, Liberal Demokrat ve İşçi Partisi) Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını istiyor. Ancak aynı zamanda buradaki demokratik sistemin bir parçası olarak İngiltere'nin AB'den ayrılıp ayrılmaması gerektiği tartışılıyor. Bir referandum yapılırsa İngiliz halkının çoğunluğunun AB'de kalmak isteyeceğini düşünüyorum."

STRAW GELECEK HAFTA TÜRKİYE'DE

Türkiye dostu olarak bilinen 68 yaşındaki Jack Straw, gelecek hafta eşbaşkanlığını yaptığı ve Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan "Tatlıdil Forumu" için Türkiye'ye gidecek.

Straw, 1979 yılında Blackburn'den İşçi Partisi milletvekili seçilerek İngiliz parlamentosuna girdi. İngiltere'de 2010 yılında yapılan genel seçimden önce, İşçi Partisi'nin 13 yıllık iktidarı boyunca İngiliz kabinesinde yer alan Straw, 1997-2001 yıllarında İçişleri Bakanlığı, 2001-2006 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, 2007-2010 yıllarında ise Adalet Bakanlığı yaptı.

ABD ve İngiltere'nin 2003'teki Irak'ı işgali sırasında İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Jack Straw, Irak savaşıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2010'da verdiği ifadede, "Irak savaşının hayatının en zor kararı olduğunu" söylemişti.

Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerine başladığı 3 Ekim 2005 tarihinde Jack Straw, 1 Temmuz-31 Aralık 2005 arasında AB dönem başkanlığını yürüten İngiltere'nin Dışişleri Bakanıydı.

Straw son olarak, 7 Mayıs 2015'te İngiltere'de yapılacak genel seçimde milletvekilliği için adaylığını koymayacağını açıklamıştı.