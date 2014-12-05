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Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Musul'a Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Işid Militanı Öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın Musul kentine düzenlediği hava saldırılarında 27 IŞİD militanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Musul'a Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Işid Militanı Öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın Musul kentine düzenlediği hava saldırılarında 27 IŞİD militanının hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Aralık 2014 Cuma 17:35
Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Musul'a Düzenlediği Hava Saldırılarında 27 Işid Militanı Öldü
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 ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ın Musul kentine düzenlediği hava saldırılarında 27 IŞİD militanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Peşmerge kaynaklarından alınan bilgiye göre, uluslararası koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından Musul'un doğusundaki Beşika kasabasına düzenlenen hava saldırılarında, aralarında 2 komutanın da bulunduğu 18 IŞİD militanı öldü.

Emniyet kaynakları da uluslararası koalisyona ait insansız hava araçlarının (İHA) Musul kentinin merkezinde, IŞİD militanlarının bulunduğu iki noktaya düzenlediği saldırıda 9 militanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların haziran ayında Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, IŞİD ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD ve koalisyon güçleri de savaş uçaklarıyla, Irak ordusu ve Peşmergeye destek veriyor.

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