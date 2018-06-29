banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0604
EURO
5.3587
Kars'taki cinayet suçlusu Kıbrıs'ta yakalandı
KIBRIS'TA YAKALANDI
83 gram hintkeneviri soruşturması sürüyor
HİNTKENEVİRİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Hırsız Marro 3 gün daha tutuklu kalacak
HIRSIZ MARRO 3 GÜN DAHA...
Uyuşturucuya 6 tutuklama
6 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü belli oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün Genel Direktörülüğü'ne Portekiz'den Antonio Vitorino seçildi.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü belli oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün Genel Direktörülüğü'ne Portekiz'den Antonio Vitorino seçildi.

29 Haziran 2018 Cuma 21:56
Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü belli oldu

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü belli oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün Genel Direktörülüğü'ne Portekiz'den Antonio Vitorino seçildi.

İsviçre Cenevre'de yapılan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) genel direktörlük seçimlerinde, ABD'den Ken Isaacs, Kosta Rika'dan Laura Thompson ve Portekiz'den Antonio Vitorino yarıştı.

Basına kapalı yapılan oylamanın son turunda, Kosta Rikalı Thompson'a karşı oyların üçte ikisini alan Vitorino, örgütü gelecek 5 yılda yönetecek yeni Genel Direktör oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği ve İslamiyet karşıtlığıyla bilinen Isaacs'ın elenen ilk aday olması ise ABD delegasyonunda büyük bir şok yaşanmasına yol açtı.

Kaynaklar, ABD'li adayın seçimi kaybetme nedeninin İslamiyet karşıtı açıklamaları olduğunu bildirdi.

2008'den bu yana iki dönemdir Genel Direktörlük görevini yürüten William Lacy Swing'in yerine seçilen Vitorino'nun 1 Ekim'de göreve başlaması bekleniyor.

Kariyerinde, Portekiz Parlamentosu Avrupa İlişkileri Komitesi Başkanlığı da bulunan 61 yaşındaki Antonio Vitorino, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kurduğu hükümette Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmıştı.

1951'de kurulan BM'nin göç örgütü IOM'nin, 150'den fazla ülkede 400 civarında ofisi ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Cenevre merkezli hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, acil durumlarda sığınmacıların yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine yardım, göçmen sağlığı, insani ve düzenli göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan tekne battı
Libya'da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan tekne battı
Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!
Shakira'nın İstanbul istekleri şok etti!
Merkel AB Zirvesini Değerlendirdi
Merkel AB Zirvesini Değerlendirdi
AB Liderler Zirvesi Sona Erdi!
AB Liderler Zirvesi Sona Erdi!
Organik Kas Dokularıyla Robot Parmağı Üretildi!
Organik Kas Dokularıyla Robot Parmağı Üretildi!
Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...
Esed Rejimi Dera'da İlerliyor...
Kuşların En Zekisi Kargalar,,,
Kuşların En Zekisi Kargalar,,,
Polina Malinovskaya Dünya Kupası'nı salladı!
Polina Malinovskaya Dünya Kupası'nı salladı!
BM'den Dera'da felaket uyarısı
BM'den Dera'da felaket uyarısı
“İtalya artık yalnız değil“
“İtalya artık yalnız değil“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim