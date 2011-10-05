SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF BİRÇOK AKTİVİTEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK FESTİVAL 9 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Girne, 5 Ekim 11 (T.A.K): Uluslararası Girne Zeytin Festivali dün akşam başladı.

Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlığı’nın, zeytin ürününün üretim ve kullanımının teşvik edilmesi, Girne ile Zeytinlik köyünün turistik tanıtımını yapma amacıyla bu yıl 10.’sunu gerçekleştirdiği festival

Zeytinlik köy meydanında yapılan açılış konuşmalarının ardından konuklara zeytin yağı ikram edilmesiyle başlayan festivalde, tütsü yakıldı, standlar gezildi, folk, dans ve sanat gösterileri sunuldu, konser

verildi.

Girne Belediyesi büyükler halk dansları, Duet Academy dans gösterisi ve Ankara Soğuk Heykel Atölyesi’nin sanat gösterisi sunduğu gecede Sanatçı Umut Albayrak da bir konser verdi.

Festivale, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Meftun

Orkun, Girne Belediyesi meclis üyeleri, bazı yazar ve sanatçılarla yerli ve yabancı konuklar katıldı.

FESTİVAL PROGRAMI

Bugün folk, modern dans ve sanat gösterileriyle devam edecek festivalde yarın Grup Arabent konseri, halk, modern dans ve sanat gösterileri, ‘The Lift’ konseri, Cuma halk, modern dans, sanat

gösterileri, sanatçı Mehmet Geçit’in gitar dinletisi ile sanatçı Arda Gündüz konseri, Cumartesi Girne Avcılık Atıcılık Kulübü atış turnuvası finali, Girne Belediyesi Tenis Kulübü final maçı, Looney Tunes

konseri, yazar ve kitap tanıtımı, atıcılık turnuvası ödül töreni ve Latino Turco, festivalin sona ereceği 9 Ekim günü ise zeytin fidanı dikimi, çocuk etkinlikleri, zeytinyağlı yemek yarışması, halk dansları

gösterisi, Sanatçı Serdar Tuksal’dan Blues Quintet konseri, tenis turnuvası ödül töreni ve Grup Gripin final konseri yer alacak.

TALAT: “ZEYTİN İLE HARUP FESTİVAL SAYESİNDE KIYMET BULDU”

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlığı’nın bu yıl 10.’sunu gerçekleştirdiği festivalin artık geleneksel hale geldiğini belirterek,

“uzun dönemler kara fırınlara odun olma gibi büyük şansızlık yaşayan” zeytin ve harup ağaçlarının festival sayesinde kıymet ve değer bulduğunu kaydetti.

“Bundan 30 - 40 yıl evvelki dönemlerde halk şimdiki gibi bilinçli değildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçenler yanında Türkiye’den buraya yerleşen insanlar zeytin ile

harupla haşır neşir olmadıkları için ağaçların değerini bilmiyordu. Ancak festivaller, basın, çevre ve sivil toplum örgütlerinin konuya verdiği önem sonucunda ağaçların kıymeti yeniden anlaşılmaya

başlandı” diyen Talat, gelinen aşamada zeytin ile harup ağaçlarını benimseyen halkın onları kucakladığını söyledi.

Bu gibi festivallerin ağaçların değerinin daha iyi anlaşılması ve yaşatılmasına büyük katkı yapmakta olduğunu ifade eden Mehmet Ali Talat, durumun gelinen aşamada mutluluk verici olduğunu belirtti.

YORGANCIOĞLU: “FESTİVALLER DEĞERLERE SAHİP ÇIKILMASINI SAĞLIYOR”

CTP - BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ise; festivallerin gelenek, görenek ve kültürlerin geleceğe taşınması yanında yaratılan değerlere sahip çıkılmasını sağlaması açısından son derece önem

taşıdığını belirterek, festivalin düzenlenmesine katkı koyan belediyeler, muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri ve sponsorlara teşekkür etti.

Yorgancıoğlu, festivalin bu yıl 10.’sunu gerçekleştiren Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlığı’nın festivali daha nice uzun yıllar düzenlenmeye devam etmesini de diledi.

AYGIN: “FESTİVALİN 10.’SUNU GERÇEKLEŞTİRMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın da konuşmasında, belediye ile muhtarlığın festivalin 10.’sunu gerçekleştirmenin onurunu yaşadığını belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Festivale, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ndan bir yetkili hariç, hükümet kanadından birinin bulunmamasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Aygın, “bu yıl içerisinde düzenledikleri 4 festivalde de

halkın yalnız bırakıldığını” ileri sürdü.

“Tüm festivallerde aynı manzara ile karşılaştık. Girne halkı yalnız bırakılıyor. Bizi incitmiyor ama halkımızı incitiyor” diyen Sümer Aygın, düzenleyecekleri etkinliklerde başta Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu

olmak üzere tüm hükümet yetkililerini Girne’de görmek istediklerini söyledi.