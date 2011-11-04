Ulusal Birlik Partisinde Bayramlaşma Yapılacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük, Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve halkla bayramlaşacak.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, partinin bayramlaşma programı şöyle:

“Yarın Güzelyurt Parti Binası’nda 11:00-12:00 saatleri arasında; Bayramın birinci günü Lefkoşa Parti Merkezi (Sarayönü)’nde 09:30-10:30 saatleri arasında; Bayramın ikinci günü Mağusa İlçe Binasında

10:00-11:00 saatleri arasında, İskele İlçe binasında 11:00-12:00 saatleri arasında; Bayramın üçüncü günü Girne İlçe Binasında 10:00-11:00 saatleri arasında.”