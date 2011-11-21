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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları, kültürel etkinlikler dizisi başlatıyor

Konferanslar dizisi, Lefkoşa Golden Tulip Oteli’nde gerçekleştirilecek

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları, kültürel etkinlikler dizisi başlatıyor

Konferanslar dizisi, Lefkoşa Golden Tulip Oteli’nde gerçekleştirilecek

21 Kasım 2011 Pazartesi 09:13
Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları, kültürel etkinlikler dizisi başlatıyor
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Gençlik Kolları, kültürel etkinlikler dizisi başlatıyor.

"KKTC ve Kıbrıs Türk kültürü bağlamında günceli yakalayan ve geçmiş birikimi değerlendiren, konularında uzman araştırmacı ve kültür insanları" tarafından verilecek konferanslar dizisi, Lefkoşa Golden Tulip Oteli’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler dizisinin ilki bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Etkinliğe Başbakan İrsen Küçük’ün de katılarak açılış konuşması yapacağı, ardından, UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Sami Osmanlı’nın konuşma yapacağı belirtildi.

Kültür konferansı dizisinin ilkinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal, “Özel Anı ve Kartpostallarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ve Araştırmacı - Yazar Güven Arıklı, “Kıbrıs Türkleri ve Atatürk” konulu konuşma yapacak.

UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Sami Osmanlı yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk varlığına ve onun değerlerine sahip çıkan UBP’nin, kültür konferansları dizisiyle üzerine düşen ulusal sorumluluğu her alanda olduğu gibi kültür sahasında da yerine getirmeyi amaçladığını belirtti.

Osmanlı, UBP Lefkoşa Gençlik Kolları olarak, kültürel etkinlikler dizisiyle tanınmış KKTC ve Türkiye kültür insanlarını, Kıbrıs Türk insanıyla buluşturmayı hedeflediklerini ve ulusal konularla bağlantılı önemli konu başlıkları seçtiklerini dile getirerek, bu bilgi paylaşımından kazanan tarafın Kıbrıs Türk halkı ve KKTC olacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 21.11.2011 09:13
Anahtar Kelimeler:
UbpLefkoşaKültürKonferansGençlik
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