Uluçay: New York'ta Çözüm Zorlanmalı

Meclis’te son gündem dışı konuşmayı CTP - BG Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Brüksel Temasları ve Kıbrıs Sorunu” konusunda yaptı.

Brüksel temaslarıyla ilgili bilgiler veren Uluçay, görüştükleri AP milletvekilleriyle Kıbrıs konusu ve doğalgaz meselelerinin ele alındığını ve doğalgaz konusunun beklenmeyen gelişmelere neden olabileceği

endişelerini gözlemlediklerini ifade etti.

Doğalgaz konusunun Kıbrıs konusunun önüne geçtiğini gördüklerini anlatan Uluçay, yaklaşan New York zirvesine de atıfta bulunarak bu zirvenin sonucunun merak konusu olduğuna işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın iç gelişmelerden dolayı zayıfladığı için bu zirveden beklenen başarının elde edilemeyeceği endişesinin de Brüksel’de görüştükleri milletvekilleri tarafından dile

getirildiğini anlatan Uluçay, Türk tarafının da yeterince çaba harcamadığı düşüncesi içinde olduklarını kaydetti.

Uluçay, “Doğaya aykırı ilişki” suçlamasıyla tutuklanan Rum eski Maliye Bakanı Mihalis Sarris konusunda da Brüksel’deki milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştıklarını belirterek, olayın nasıl geliştiğini

anlatınca bu tepkinin bir miktar azaldığını ifade etti.

Teberrüken Uluçay, Kıbrıs konusunun çözümü yönünde, New York’ta doğacak fırsat penceresinin üzerine gidilmesi ve çözümün zorlanması gerektiği görüşünü de dile getirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından sorular bölümüne geçildi, ancak ilgili bakan veya milletvekillerinin salonda bulunmaması nedeniyle ertelendi. Bu arada bazı CTP milletvekilleri sorularına geç

cevap verilmesine tepki gösterdi.

Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis Genel Kurulu gelecek toplantısını 31 Ekim Pazartesi gerçekleştirecek.