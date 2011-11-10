Ulu Önder Atatürk Girne'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 73’üncü ölüm yıldönümünde Girne’de anıldı.
Kordonboyu Atatürk Anıtı’nda saat 08.55’de yer alan törende; anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Tören, gönderdeki bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Girne Amerikan Koleji öğrencisi Simay Boğaçhan’ın okuduğu “Gidiyor” adlı şiirle sona erdi.
Törene, Girne Kaymakamı Gürkan Kara, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Kıdemli Albay Ünsal Döker, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen
Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Kıdemli Albay Halil Gaziler, Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, Girne Polis Müdürü Barbaros Savaşçı, bazı milletvekilleri, siyasi parti, dernek, okul, kurum kuruluşların
başkan ve temsilcileriyle askeri erkan katıldı.
Girne’deki 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde bu akşam saat 19:00’da Oğuz Veli Ortaokulu’nda Ata’yı anma gecesi düzenlenecek.