ÜLKÜCÜLER PAZARTESİ DE YDÜ'DE EYLEM YAPACAK

EYLEME PAZARTESİ YDÜ’DE DEVAM EDİLECEK

Ülkü Ocakları Girne Şubesi, Hakkari’de şehit düşen Mehmetçik için bugün Girne’de anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tarsus Ülkü Ocakları, Karadeniz Öğrenciler Birliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ultra Aslan GAÜ ve bazı üniversite ile lise öğrencilerinin katıldığı eylemde atılan sloganlarla PKK terörü lanetlendi.

Ramadan Cemil Meydanı’ndan Ziya Rızkı ve Kordonboyu caddeleri ile Atatürk Anıtı’na gerçekleştirilen yürüyüş ; anıtta saygı duruşu, İstiklal Marşı, şehitler için yapılan yoklama, konuşmalar ve ülkücü yeminiyle sona erdi.

Etkinlikte, Ülkü Ocakları Girne Şubesi Başkanı Yusuf Aydoğdu ve öğrenciler adına Burak Oğuz birer konuşma gerçekleştirdi.

Coşkulu kalabalık bir öğrenci gurubunun katıldığı eylemde “şehitler ölmez vatan bölünmez”, “ne mutlu Türküm diyene”, “Girne uyuma şehidine sahip çık”, “Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir”, “kahrolsun PKK”, “Kandile geliriz, kafanızı keseriz”, “Apo’nun piçleri durduramaz bizleri” ve “dişe diş, kana akan intikam” sloganları atıldı.

Eyleme, Pazartesi günü saat 11:00’de YDÜ’de devam edileceği de açıklandı.

AYDOĞDU

Ülkü Ocakları Girne Şube Başkanı Yusuf Aydoğdu yaptığı konuşmada, eylemin Hakkari’de 24 Mehmetçik’in şehit edilmesini protesto için düzenlediklerini belirterek, “hepimiz Mehmetçiğiz, bu vatan ve bayrağın neferleriyiz” dedi.

Türk-Kürt kardeşliğini PKK‘nın bozmaya çalıştığını ifade eden Aydoğdu, “Artık analar ağlamasın, bu kan dursun” diyerek, sabrın kalmadığını kaydetti.

Konuşmasında Türkiye hükümetine seslenen Aydoğdu, “Amerikan uşaklığını bırakın. Türk milleti tarihi boyunca hiçbir zaman uşaklık yapmamıştır” ifadelerini de kullandı.

Akan kanının durdurmasını isteyen Aydoğdu, “durdurulmadığı takdirde bunu milletin durduracağını , yapılanların cezasız kalmayacağını, artık bu saatten sonra ağlayarak değil ağlatarak hesap soracaklarını” söyledi.

Yaptığı konuşmada ayrıca, YDÜ’yü “PKK kampı” ilan edenlere de seslenen Yusuf Aydoğdu, cuma günü şehitler için mevlit okutan arkadaşlarına saldıran gruba, “olayın ardından üniversiteye giderek Bozkurt’ların bayrak astığı vakit nerede olduklarını” sordu.

OĞUZ

Öğrenciler adına konuşan Burak Oğuz da, “Türk milletinin Misak-ı Milli sınırlarının her karışını kanla çizdiğini” belirtti.

Oğuz, “suskunluktan cesaret alarak vatan e