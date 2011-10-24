Ülkücü gençler meclis önünde eylem yaptı

Bir grup ülkücü öğrenci, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Türkiye’de terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırıyı protesto eden ülkücü öğrencilere yönelik şiddet kullanıldığını belirterek bunu kınayan yaklaşık 30 kişilik ülkücü öğrenci grubu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile Meclis arasındaki bölgeye tekbir getirerek ve sloganlar atarak geldi. Polisin bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldığı gözlemlendi.

Lefkoşa Fuar Alanı’nda toplanıp araçlarıyla bölgeye gelerek, TC Lefkoşa Büyükelçisi İbrahim Akça ile görüşme talebinde bulunan gençler, bu talepleri kabul görmeyince dışarıda bir basın açıklaması yaptılar.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Buray Büsküvütçü, “KKTC makamlarının her yılın Kasım ayında hazırladığı terör örgütü listesine PKK’yı almasına rağmen bu tür olayları önleyici tedbirler almadığını” savundu.

Büsküvütçü, “PKK’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemlerin aynını burada da gerçekleştirebileceğini gösteren bu tür olayların, bu tip terörist eylemlerin sadece Türkiye’nin değil tüm Türk milletinin sorunu olduğunu açıkça gösterdiğini” ifade etti.

Büsküvütçü, KKTC makamlarına, ellerindeki delilleri de kullanarak olaylarda başrolü üstlenenleri sınır dışı etmesinden ve güvenlik güçlerine gösterdikleri yardımdan dolayı teşekkür etti.