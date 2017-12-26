banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından Terk Edildi
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından...
3 YILDIR KOMADA!
3 Yıldır Komada!
İntihar Ettiği Söylenen Asteğmenin Ailesi: "İnanmıyoruz"
İntihar Ettiği Söylenen Asteğmenin Ailesi:...
Taşkınköy’de Uyuşturucu Bulundu
Taşkınköy’de Uyuşturucu Bulundu
banner256

Ülkeye Ağrı Kesici Getirdi 3 Yıl Hapis Cezası Aldı

Ülkeye Ağrı Kesici Getirdi 3 Yıl Hapis Cezası Aldı

26 Aralık 2017 Salı 21:43
Ülkeye Ağrı Kesici Getirdi 3 Yıl Hapis Cezası Aldı
banner238

İngiliz turist, Mısır'a giderken ağrı kesici ilaç taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Genç kadın bugün hakim karşısına çıktı ve hakkında karar verildi. İngiliz turiste 3 yıl hapis cezası verildi.

Kızıl Deniz’de tatil yapmak ve erkek arkadaşını görmek için giden 33 yaşındaki Laura Plummer, Ekim ayında gözaltına alınmıştı.

İngiltere’nin Hull kentinde bir mağazada kasiyer olarak çalışan kadının çantasında ağrı kesici ilaç bulunduğu belirlenmiş ve olayla ilgili soruşturma açılmıştı. Kadın bugün hakim karşısına çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre genç kadının ağrı kesici ilaçları Mısır’da yaşayan erkek arkadaşına getirdiği iddia edilirken, bugün hakkında karar verildi.

Genç kadına 3 yıl hapis cezası verildi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 22:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Yıl Dilsiz Taklidi Yaptı, Konuşma Yeteneğini Kaybetti
12 Yıl Dilsiz Taklidi Yaptı, Konuşma Yeteneğini Kaybetti
Görenler Şaştı Kaldı! Sahile Vurdu…
Görenler Şaştı Kaldı! Sahile Vurdu…
ÇİN UZAKTAN ALGILAMA UYDULARI FIRLATTI
ÇİN UZAKTAN ALGILAMA UYDULARI FIRLATTI

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim