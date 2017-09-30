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30 Eylül 2017 Cumartesi 12:51

Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi!

Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi!

Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi!
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Himalaya ulusunda Hindular ve Budistler’in inandığı, 3 yaşındaki kız Nepal’in yeni yaşayan tanrıçası seçildi.

Trishna Shakya, dini bir törenle, ergenlikten öncesine kadar yaşayacağı ve senede yalnızca 13 kez buradan dışarı çıkabileceği Nepal’in başkentinin kalbindeki bir tapınağa taşındı. Katmandu’da evinden ayrılırken insanlar küçük kıza çikolata, yumurta, şeker, meyve ikram etti.

“Kumari” denilen Shakya, yaşayan tanrıça konumu için dört finalistin arasında yer aldı. Tanrıça, astrolojik bilgilerine ve fiziksel kusursuzluğuna bakılarak seçiliyor. Shakya’nın ise ülke için iyi şans getireceğine inanılıyor.

Shakya’nın tapınağa gelmesinden kısa süre önce, bir önceki tanrıça 12 yaşındaki Matina Shakya, ailesi ve destekçileri tarafından bir tahtırevanla taşınarak arka girişten ayrıldı.

Tören, Nepal’in ana festivali olan ve iki hafta süren Dasain festivalinin sekizinci günü gerçekleşti.

 
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