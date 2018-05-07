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Ülke ayağa kalktı! Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar

Şok!

Ülke ayağa kalktı! Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar

Şok!

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:56
Ülke ayağa kalktı! Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar

Hindistan polisi, tecavüze uğrayan 16 yaşındaki bir kızın, ailesinin olayı köyün ihtiyar heyetine şikayet etmesi ardından yakılarak öldürüldüğünü açıkladı.

Olay, ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir köyde meydana geldi. Olayla ilgili olarak 14 kişi yakalandı.

Polis ihtiyar heyetinin, iki tecavüzcüyü 750 dolar para cezası ve 100'er mekikle cezalandırdığını söyledi. Tecavüzcülerin cezaya sinirlenip, kızın ailesini dövdüğü, ardından da yanlarındaki kişilerin yardımıyla 16 yaşındaki kızı diri diri yaktığı belirtildi.

AFP'ye konuşan polis memuru Ashok Ram "Cezanın ardından ikisi koşup kızın ailesini dövüp, suç ortaklarının da yardımıyla kızı ateşe verdiler" dedi.

16 yaşındaki kızın ailesi bir düğün için evde değilken kaçırıldığı düşünülüyor. Polis iki kişinin kıza Raja Kendua köyü yakınındaki ormanlık alanda tecavüz ettiğini açıkladı.

Kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile daha sonra köyün ihtiyar heyetine giderek şikayette bulundu. İhtiyar heyetinin yasal bir bağlayıcılığı bulunmasa da özellikle kırsal bölgede arabulucu olarak sözü geçiyor.

Polis olayla ilgili olarak 18 şüpheliden 14'ünün yakalandığını duyurdu.

Hindistan'da tecavüz çok ciddi bir sorun.

2016'da yaklaşık 40 bin tecavüz vakası polise bildirilmişti. Gerçekte yaşanan vakaların bu sayıdan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

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