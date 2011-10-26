UKÜ ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolu imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.
UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü yetkililerinin Rektörlük Binası’nda bir araya geldiği toplantıda, birçok konuyu kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.
İşbirliği protokolü, “Eğitim Fakültesi’nde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamasının önemini anlama; toplumun güncel
sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; bilimsel toplantılara katılma; bu tür toplantıların düzenlenmesinde katkıda bulunma; sosyal sorumluluk çerçevesinde
çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma; gönüllü olarak çalışabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma” konularını kapsıyor.
CANSEL HIDIROĞLU
UKÜ’den verilen bilgiye göre, protokol imza töreninde konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, karşılıklı yarar ilkesine her zaman inandıklarını belirterek, “Geçen 3 yıl
içerisinde gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolü, hem kendi kurumumuza hem de UKÜ’ye çok faydalı oldu. İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu yıl da çok iyi deneyim kazanıp hayatın
gerçeklerini tanıyacaklar” dedi.
PROF. DR. AHMET PEHLİVAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da, öğretmen yetiştirmenin uygulama yapmakla mümkün olacağını belirterek, “Sosyal hizmete
muhtaç insanlara yanıt veren bireylerin yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarımıza, öğrencilerimize katkı koyması bizi onurlandırıyor” şeklinde konuştu.