Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

UKÜ ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolu imzalandı

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarımıza, öğrencilerimize katkı koyması bizi onurlandırıyor”

UKÜ ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolu imzalandı

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarımıza, öğrencilerimize katkı koyması bizi onurlandırıyor”

26 Ekim 2011 Çarşamba 11:39
UKÜ ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolu imzalandı
banner238

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü  arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü yetkililerinin Rektörlük Binası’nda bir araya geldiği toplantıda, birçok konuyu kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü, “Eğitim Fakültesi’nde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamasının önemini anlama; toplumun güncel

sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; bilimsel toplantılara katılma; bu tür toplantıların düzenlenmesinde katkıda bulunma; sosyal sorumluluk çerçevesinde

çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma; gönüllü olarak çalışabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma” konularını kapsıyor.

CANSEL HIDIROĞLU

UKÜ’den verilen bilgiye göre, protokol imza töreninde konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, karşılıklı yarar ilkesine her zaman inandıklarını belirterek, “Geçen 3 yıl

içerisinde gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolü, hem kendi kurumumuza hem de UKÜ’ye çok faydalı oldu. İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu yıl da çok iyi deneyim kazanıp hayatın

gerçeklerini tanıyacaklar” dedi.

PROF. DR. AHMET PEHLİVAN

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da, öğretmen yetiştirmenin uygulama yapmakla mümkün olacağını belirterek, “Sosyal hizmete

muhtaç insanlara yanıt veren bireylerin yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarımıza, öğrencilerimize katkı koyması bizi onurlandırıyor” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 26.10.2011 11:39
Anahtar Kelimeler:
ProtokolİşbirliğiUküSosyal Hizmetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim