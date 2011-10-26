UKÜ ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolu imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü yetkililerinin Rektörlük Binası’nda bir araya geldiği toplantıda, birçok konuyu kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü, “Eğitim Fakültesi’nde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamasının önemini anlama; toplumun güncel

sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; bilimsel toplantılara katılma; bu tür toplantıların düzenlenmesinde katkıda bulunma; sosyal sorumluluk çerçevesinde

çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma; gönüllü olarak çalışabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma” konularını kapsıyor.

CANSEL HIDIROĞLU

UKÜ’den verilen bilgiye göre, protokol imza töreninde konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, karşılıklı yarar ilkesine her zaman inandıklarını belirterek, “Geçen 3 yıl

içerisinde gerçekleştirdiğimiz işbirliği protokolü, hem kendi kurumumuza hem de UKÜ’ye çok faydalı oldu. İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu yıl da çok iyi deneyim kazanıp hayatın

gerçeklerini tanıyacaklar” dedi.

PROF. DR. AHMET PEHLİVAN

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da, öğretmen yetiştirmenin uygulama yapmakla mümkün olacağını belirterek, “Sosyal hizmete

muhtaç insanlara yanıt veren bireylerin yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarımıza, öğrencilerimize katkı koyması bizi onurlandırıyor” şeklinde konuştu.