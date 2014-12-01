Ukrayna'nın Doğusundaki Çatışmalarda 3 Asker Öldü, 14'ü Asker 28 Kişi Yaralandı

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese rağmen, askerlerle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 3 askerin öldürüldüğü, 14'ü asker 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Enformasyon Analiz Merkezi Sözcüsü Andrey Lisenko, son 24 saatte ayrılıkçıların 41 kez ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda ağır silahların da kullanıldığını kaydederek saldırılarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 14 askerin yaralandığını belirtti.

Lisenko, ayrılıkçıların, aralarında Donetsk havaalanı da dahil birçok yerleşim alanına silahlı saldırılar düzenlediğini ifade ederek bu saldırılarda bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi. Lisenko, ayrılıkçıların çok sayıda kayıp verdiğini vurguladı.

Donetsk Belediyesi'nden yapılan açıklamada da dün gece kentte düzenlenen saldırılarda bazıları ağır 14 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Hükümet güçleriyle ayrılıkçılar arasında Minsk Mutabakatı çerçevesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen düzenlenen saldırılarla ilgili taraflar birbirini suçluyor.