Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ukrayna'nın Doğusundaki Çatışmalarda 3 Asker Öldü, 14'ü Asker 28 Kişi Yaralandı

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese rağmen, askerlerle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 3 askerin öldürüldüğü, 14'ü asker 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Doğusundaki Çatışmalarda 3 Asker Öldü, 14'ü Asker 28 Kişi Yaralandı

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese rağmen, askerlerle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 3 askerin öldürüldüğü, 14'ü asker 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:45
Ukrayna'nın Doğusundaki Çatışmalarda 3 Asker Öldü, 14'ü Asker 28 Kişi Yaralandı
banner238

Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese rağmen, askerlerle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 3 askerin öldürüldüğü, 14'ü asker 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Enformasyon Analiz Merkezi Sözcüsü Andrey Lisenko, son 24 saatte ayrılıkçıların 41 kez ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda ağır silahların da kullanıldığını kaydederek saldırılarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 14 askerin yaralandığını belirtti.

Lisenko, ayrılıkçıların, aralarında Donetsk havaalanı da dahil birçok yerleşim alanına silahlı saldırılar düzenlediğini ifade ederek bu saldırılarda bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi. Lisenko, ayrılıkçıların çok sayıda kayıp verdiğini vurguladı.

Donetsk Belediyesi'nden yapılan açıklamada da dün gece kentte düzenlenen saldırılarda bazıları ağır 14 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Hükümet güçleriyle ayrılıkçılar arasında Minsk Mutabakatı çerçevesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen düzenlenen saldırılarla ilgili taraflar birbirini suçluyor.

Anahtar Kelimeler:
Ukraynanın Doğusundaki Ateşkese RağmenAskerlerle Rusya Yanlısı Ayrılıkçılar Arasında çıkan çatışmalarda 3 Askerin öldürüldüğü14ü Asker 28 Kişinin Yaralandığı Bildirildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim