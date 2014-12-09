Ukrayna'da İlan Edilen

DOĞUDAKİ AYRILIKÇILARA KARŞI SAVAŞAN HÜKÜMET GÜÇLERİNCE YENİ ATEŞKES GİRİŞİMİ İÇİN İLAN EDİLEN "SESSİZLİK" DÜZENİ BİR GÜN SÜRECEK

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonlarını sürdüren hükümet güçleri tarafından eylülde imzalanan ateşkes girişimini yeniden canlandırmak için ilan edilen "sessizlik düzeni"nin bir gün süreceği bildirildi.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Enformasyon Analiz Merkezi Sözcüsü Andrey Lisenko, ateşkes girişimi çerçevesinde ilan edilen "sessizlik düzeninin" bir gün süreceğini, bunun sonucuna göre "gerekenin yapılacağını" belirtti.

Lisenko, saat 10.00 itibarıyla Ukrayna askerlerinin Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talimatı üzerine "sessizlik" düzenine geçtiğini ve buna riayet ettiğini belirterek, Rusya yanlısı ayrılıkçıların da bu konuda haberdar edildiğini ve ayrılıkçıların da ateşkes rejimine uyacağını umut ettiklerini vurguladı.

Andrey Lisenko, ayrıca, son 24 saatte ayrılıkçıların 56 kez ateşkes ihlali yaptığını, ağır silahların kullanıldığı saldırılarda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 7 askerin ise yaralandığını açıkladı. Lisenko, ayrılıkçıların son 24 saatteki saldırılarında 2 sivilin de hayatını kaybettiğini, 10 vatandaşın ise yaralandığını ifade etti.

Ukrayna makamları, doğuda yeni ateşkes sağlanmasına ilişkin bugün Minsk'te yapılacak "Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu" 3. toplantısı öncesinde doğudaki ayrılıkçılara karşı operasyonlarını sürdüren hükümet güçlerinin Devlet Başkanı Poroşenko'nun talimatı üzerine bu sabah "sessizlik" düzenine geçtiğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin sağlanmasına ilişkin 5 Eylül'de Minsk'te varılan mutabakata rağmen bölgedeki ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında silahlı çatışmalar sürmüştü. Son günlerde Ukraynalı yetkililerle doğudaki ayrılıkçılar arasında "ateşkese uyulması" sesleri yeniden yükselmeye başlamıştı.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı bünyesindeki Rehineleri Kurtarma Koordinasyon Merkezi Başkanı Yuriy Tandit, doğudaki ayrılıkçıların elinde halen 684 rehine bulunduğunu duyurdu. Tandit, bu rehinelerin 181'inin asker olduğunu, bin 600 Ukrayna vatandaşından ise hala haber alınamadığını dile getirdi.

Ukrayna yönetimi, doğudaki ayrılıkçılar tarafından rehin alınan toplam bin 300'e yakın rehinenin kurtarıldığını açıklamıştı.