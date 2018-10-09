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Ukrayna’da Cephanede Patlama

Ukrayna’da Cephanede Patlama

09 Ekim 2018 Salı 08:23
Ukrayna’da Cephanede Patlama

Ukrayna’nın Çernigov bölgesinde yer alan İçnya şehrindeki bir cephanede patlama meydana geldi.  Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, başkent Kiev’e 170 kilometre uzaklıktaki İçnya şehrindeki patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 no’lu cephanedeki ilk patlamanın gece yarısı 03.30’da meydana geldiği belirtildi. Patlamaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, cephanedeki yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

İçnya şehri ve civardaki yerleşim birimlerinden yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.  Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin en büyük cephanelerinin bulunduğu Harkov ve Vinnitsa'da da geçen yıl patlamalar meydana gelmiş, binlerce ton silah yok olmuştu.

Son Güncelleme: 09.10.2018 11:49
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