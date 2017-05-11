Ukrayna'ya Ab İçin Vize Serbestisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz.” dedi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI POROŞENKO: "(VİZE SERBESTİSİNE İLİŞKİN) ANLAŞMA, 17 MAYIS'TA AVRUPA PARLAMENTOSUNDA İMZALANACAK”

Kiev, 11 Mayıs 17 (.): Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz.” dedi.

Poroşenko, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili anlaşmanın 17 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosunda düzenlenecek törenle imzalanacağını söyledi.

İmza törenine katılmak için gerçekleştireceği ziyaretin, son 3 yılda Ukrayna Devlet Başkanı olarak Avrupa’ya yaptığı en önemli ziyaretlerden biri olacağını kaydeden Poroşenko, anlaşmanın, imzalanmasından 20 gün sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Poroşenko, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu durumda 34 Avrupa ülkesi, 11 Haziran gibi biyometrik pasaportu olan Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli vizesiz ziyaretler için yeşil ışık yakacak. Büyükelçilikler ve vize merkezlerinde beklemeler sona erecek.

Usandırıcı belge toplamalar geçmişte kalacak. Konsolosluk harcı ve diğer aracılara ödeme yapanlar tasarruf edecek.”

Vize serbestisinin yurt dışına çıkmayı kolaylaştırmaktan daha fazla anlam ifade ettiğini belirten Poroşenko, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz. Vize serbestisi bizim geri dönüşü olmayan Avrupa entegrasyonunda Avrupa stratejimizin doğru olduğunun göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti gibi her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.

Ukrayna vatadaşları için vize serbestisi süreci 2008'de gündeme gelmiş ancak AB Komisyonu 2015'te bu yönde yeşil ışık yakmıştı. Ukrayna, reformları geçen sene tamamlamış, Avrupa Parlamentosunda onaylanmasının ardından vize muafiyeti önerisi AB Bakanlar Konseyine sunulmuştu.

(AA/TUĞ/HA)