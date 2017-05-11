Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Ukrayna'ya Ab İçin Vize Serbestisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz.” dedi.

Ukrayna'ya Ab İçin Vize Serbestisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI POROŞENKO: "(VİZE SERBESTİSİNE İLİŞKİN) ANLAŞMA, 17 MAYIS'TA AVRUPA PARLAMENTOSUNDA İMZALANACAK”

Kiev, 11 Mayıs 17 (.): Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyinin Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisini onaylamasına ilişkin, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz.” dedi.

Poroşenko, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili anlaşmanın 17 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosunda düzenlenecek törenle imzalanacağını söyledi.

İmza törenine katılmak için gerçekleştireceği ziyaretin, son 3 yılda Ukrayna Devlet Başkanı olarak Avrupa’ya yaptığı en önemli ziyaretlerden biri olacağını kaydeden Poroşenko, anlaşmanın, imzalanmasından 20 gün sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Poroşenko, açıklamasına şöyle devam etti:
“Bu durumda 34 Avrupa ülkesi, 11 Haziran gibi biyometrik pasaportu olan Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli vizesiz ziyaretler için yeşil ışık yakacak. Büyükelçilikler ve vize merkezlerinde beklemeler sona erecek.

Usandırıcı belge toplamalar geçmişte kalacak. Konsolosluk harcı ve diğer aracılara ödeme yapanlar tasarruf edecek.”

Vize serbestisinin yurt dışına çıkmayı kolaylaştırmaktan daha fazla anlam ifade ettiğini belirten Poroşenko, “Bu Avrupa’ya, özgürlüğe, devletimizin bağımsızlığına yönelik dev bir adımdır. Sovyet geçmişinden kopuyoruz ve Avrupa medeniyetinin parçası haline geliyoruz. Vize serbestisi bizim geri dönüşü olmayan Avrupa entegrasyonunda Avrupa stratejimizin doğru olduğunun göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti gibi her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.

Ukrayna vatadaşları için vize serbestisi süreci 2008'de gündeme gelmiş ancak AB Komisyonu 2015'te bu yönde yeşil ışık yakmıştı. Ukrayna, reformları geçen sene tamamlamış, Avrupa Parlamentosunda onaylanmasının ardından vize muafiyeti önerisi AB Bakanlar Konseyine sunulmuştu.

(AA/TUĞ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'ye 63 Bin Çocuk Sığınmacı Başvurdu Ab'ye 63 Bin Çocuk Sığınmacı Başvurdu
Atina’daki Kemer Sıkma Önlemleri Protesto Ediliyor Atina’daki Kemer Sıkma Önlemleri Protesto Ediliyor
Güney Kore'nin Yeni Başkanı Saraya Taşınmayacak Güney Kore'nin Yeni Başkanı Saraya Taşınmayacak
Dünyadan Kısa Kısa Dünyadan Kısa Kısa
Fransa’da Hükümet İstifa Etti Fransa’da Hükümet İstifa Etti
Bm Genel Sekreteri Guterres, Londra'daki Etkinlikte Konuştu Bm Genel Sekreteri Guterres, Londra'daki Etkinlikte...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Ab'ye 63 Bin Çocuk Sığınmacı Başvurdu
Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası...

Haberi Oku