Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Ukrayna’da Milletvekili Kaçırıldı

Ukrayna’da Petro Poroşenko Bloku Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Ukrayna'da Milletvekili Kaçırıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kiev, 23 Şubat 17 (TAK): Ukrayna’da Petro Poroşenko Bloku Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Petro Poroşenko Bloku Temsilcisi İgorGrıniv, Parlamento’da yaptığı açıklamada Gonçarenko’nunOdessa şehrinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını doğruladı. Grıniv, Gonçarenko’nun bulunması için acil bir şekilde güvenlik güçlerinin özel tim oluşturması gerektiğini ifade etti.

Parlamento Başkanı Andrey Parubiy de güvenlik güçlerine Gonçarenko’nun bulunması için çağrıda bulundu.

Ukrayna Başsavcılığı Basın Sözcüsü Larisa Sargan yaptığı açıklamada kaçırılma hadisesini doğrulamakla yetindi.

Konuyla ilgili olarak güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Parti yetkililerince,  Gonçarenko’nun dün akşam genel kurul sonrasında acil olarak Odessa’ya gittiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı ifade ediliyor.

(AA/AK/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas'ta 3 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi Fas'ta 3 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kenya'da Vahşi Yaşam, Kuraklıktan Dolayı Tehdit Altında Kenya'da Vahşi Yaşam, Kuraklıktan Dolayı Tehdit...
Tc Ab Bakanı Çelik Polonya'da… Tc Ab Bakanı Çelik Polonya'da…
Fransız Okullarında Pedofili Vakaları Fransız Okullarında Pedofili Vakaları
Suriye Konulu Cenevre 4. Görüşmeleri Başladı Suriye Konulu Cenevre 4. Görüşmeleri Başladı
Pakistan'ın Lahor Kentindeki Patlama Pakistan'ın Lahor Kentindeki Patlama
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Fas'ta 3 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu...

Haberi Oku