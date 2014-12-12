Ukrayna, Rusya ile Arasına Duvar Örüyor

Rusya ve Ukrayna arasında tam kontrol sağlayacak duvarın uzunluğu 2 bin 295 kilometre olacak. 2 metre temeli olacak duvarın yüksekliği de 4 metre olarak planlanıyor. 'Avrupa Duvarı' olarak isimlendirilen projenin AB tarafından desteklendiğini savunan Yatsenyuk, "Rusya ile sınırımızı güçlendirecek olan bu duvar, AB ile vizelerin kaldırılmasına da katkı sağlayacak." dedi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 16 Haziran 2014 tarihinde aldığı kararla, Eylül ayında yapımına başlanan duvar aynı zamanda tanklardan korunmak için çeşitli hendeklerle güçlendirilecek. Dikenli tel örgülerin kullanılacağı duvar inşaatında çeşitli bölgelerde beton uygulamalar da olacak.



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, duvarın kabul edilemez olduğunu, bunun insanların ve ailelerin geleceklerine müdahale olduğunu söyledi. Jagland'a göre, Avrupa'yı duvarlarla bölmek yerine, "Ortak Avrupa Evi" düşüncesinin güçlendirilmesi gerekiyor.



Rusya Federal Sınır Güvenliği Ajansı'ndan Konstantin Busigin ise Almanya'da olduğu gibi Ukrayna'nın bir duvar inşa etmesi durumunda bunun uzun vadeli olamayacağını, er ya da geç bu duvarın da yıkılacağını söyledi.