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Ukrayna, Rusya ile Arasına Duvar Örüyor

Sovyetler'in dağılmasını hızlandıran Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 25 yıl sonra Ukrayna, Rusya ile Avrupa arasına yeni bir duvar örecek. Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk, 4 yıl boyunca devam edecek inşaatın 517,3 milyon dolara mal olacağını açıkladı.

Ukrayna, Rusya ile Arasına Duvar Örüyor

Sovyetler'in dağılmasını hızlandıran Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 25 yıl sonra Ukrayna, Rusya ile Avrupa arasına yeni bir duvar örecek. Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk, 4 yıl boyunca devam edecek inşaatın 517,3 milyon dolara mal olacağını açıkladı.

12 Aralık 2014 Cuma 10:24
Ukrayna, Rusya ile Arasına Duvar Örüyor
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Rusya ve Ukrayna arasında tam kontrol sağlayacak duvarın uzunluğu 2 bin 295 kilometre olacak. 2 metre temeli olacak duvarın yüksekliği de 4 metre olarak planlanıyor. 'Avrupa Duvarı' olarak isimlendirilen projenin AB tarafından desteklendiğini savunan Yatsenyuk, "Rusya ile sınırımızı güçlendirecek olan bu duvar, AB ile vizelerin kaldırılmasına da katkı sağlayacak." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 16 Haziran 2014 tarihinde aldığı kararla, Eylül ayında yapımına başlanan duvar aynı zamanda tanklardan korunmak için çeşitli hendeklerle güçlendirilecek. Dikenli tel örgülerin kullanılacağı duvar inşaatında çeşitli bölgelerde beton uygulamalar da olacak.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, duvarın kabul edilemez olduğunu, bunun insanların ve ailelerin geleceklerine müdahale olduğunu söyledi. Jagland'a göre, Avrupa'yı duvarlarla bölmek yerine, "Ortak Avrupa Evi" düşüncesinin güçlendirilmesi gerekiyor.

Rusya Federal Sınır Güvenliği Ajansı'ndan Konstantin Busigin ise Almanya'da olduğu gibi Ukrayna'nın bir duvar inşa etmesi durumunda bunun uzun vadeli olamayacağını, er ya da geç bu duvarın da yıkılacağını söyledi. 

Son Güncelleme: 12.12.2014 10:26
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UkraynaRusya Ile Arasına Duvar ÖrüyorKıbrıs Manşet
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