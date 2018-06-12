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Ukrayna krizine çözüm arayışları

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki insanları acil ilgilendiren ve yaşamlarını zorlaştıran maddelerde mutabakat sağlayamadıklarını söyledi.

Ukrayna krizine çözüm arayışları

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki insanları acil ilgilendiren ve yaşamlarını zorlaştıran maddelerde mutabakat sağlayamadıklarını söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 07:15
Ukrayna krizine çözüm arayışları

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki insanları acil ilgilendiren ve yaşamlarını zorlaştıran maddelerde mutabakat sağlayamadıklarını söyledi.

Maas, Fransız, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Almanya Dışişleri Bakanlığının Berlin'deki konuk evi Villa Borsig'de Ukrayna krizini görüşmek amacıyla yapılan toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açık, kapsamlı ve yapıcı görüşme gerçekleşmesinden dolayı mevkidaşlarına teşekkür eden Maas, bu görüşmenin hedefinin Minsk Anlaşmasını yeniden canlandırmak olduğunu belirtti.

"Ukrayna'nın doğusundaki insanları meşgul eden ve yaşamlarını zorlaştıran tüm maddelerde mutabakat sağlayamadık ancak Minsk Anlaşması'nın hedefine nasıl yakınlaşabileceğimize ilişkin gidilecek ortak yol konusunda çok sayıda önemli noktayı kararlaştırdık." diyen Maas, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın yumuşatılmasını istediklerini kaydetti.

Maas, bu konuda taraflar arasında çeşitli seviyelerde görüşmelerin süreceğini  ifade etti.

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Tarafların bir kez daha ateşkese bağlılıklarını teyit ettiklerini belirten Maas, ancak geçmişte bu bağlılık konusunda aksakların yaşandığının bilindiğini söyledi.

Çatışma bölgesinin mayınlardan arındırılması konusunda Almanya ve Fransa'nın ek kaynak vermeyi teklif ettiğini ifade eden Maas, siyasi tutukluların değişiminin gerçekleşmesi konusunda her iki tarafta da iradenin bulunduğunu kaydetti.

Maas, görüşmede sivil altyapının korunması, insanlar için tedbirlerin alınması ve Ukrayna'nın doğusu için Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun konuşlandırılmasını da ele aldıklarını belirterek, BM misyonunun daha fazla müzakere edilmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, olası BM misyonundan önce Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini belirtti.

BM misyonunun Minsk Anlaşması'nın yerine geçemeyeceğini belirten Drian,"Barışı korumak için önce barışı tesis etmek gerekir." dedi.

Ukrayna'da 2014'de Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusunun yoğun olduğu Donetsk ve Luhansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı. Krizi çözmek amacıyla yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin sağlanması, ağır ve hafif silahların bırakılması ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören Minsk Anlaşması yapılmış, ancak yapılan ihlaller sonucu bir türlü ateşkes sağlanamamıştı. 

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Son Güncelleme: 12.06.2018 10:36
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