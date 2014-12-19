Ukrayna Krizi Nedeniyle 147 Okul Kapalı

UNICEF ORTA VE DOĞU AVRUPA BÖLGESİ İLETİŞİM BAŞKANI ELSBY: "UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA ÇATIŞMALARIN DEVAM

ETTİĞİ DONETSK BÖLGESİNDE 147 OKUL KAPALI VE 50 BİN ÇOCUK 1 EYLÜL'DEN BERİ EĞİTİM ALAMIYOR"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ukrayna krizi nedeniyle ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde 147 okulun kapalı olduğunu açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan UNICEF Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi İletişim Başkanı Kristen Elsby, Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesinde 147 okulun kapalı olduğunu ve bu nedenle 50 bin çocuğun 1 Eylül'den beri eğitim alamadığını söyledi.

Elsby, Ukrayna hükümetinin kontrolü altında bulunan bölgelerde ise 187 eğitim enstitüsünün zarar gördüğünü ya da yıkıldığını dile getirdi.

Ukrayna krizinin 1,7 milyon çocuğu etkilediğini ifade eden Elsby, "Mart 2014'den beri Ukrayna'da 130 bin çocuk çatışmanın devam ettiği yerleri terk etmek zorunda kaldı" dedi.

BM'den geçen hafta yapılan açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların başladığı nisan ayının ortasından 12 Aralık'a kadar geçen sürede 4 bin 707 kişinin öldürüldüğü, 10 bin 322 kişinin ise yaralandığını belirtilmişti.