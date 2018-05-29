Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.913
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0257
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Ukrayna'dan “Kuzey Akım 2“ Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa Birliğinin (AB) beraberliğini bozmayı amaçlayan siyasi bir proje olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna'dan “Kuzey Akım 2“ Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa Birliğinin (AB) beraberliğini bozmayı amaçlayan siyasi bir proje olduğunu ileri sürdü.

29 Mayıs 2018 Salı 19:22
Ukrayna'dan “Kuzey Akım 2“ Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa Birliğinin (AB) beraberliğini bozmayı amaçlayan siyasi bir proje olduğunu ileri sürdü.
Poroşenko, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kiev'de görüştü.
Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Poroşenko, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.
Ukrayna'nın Kuzey Akım 2 projesinin ekonomik değil, tamamen siyasi bir proje olduğuna dair Avrupalı ortaklarını ikna etmek için her türlü çabayı sarf ettiğini söyleyen Poroşenko, "Kuzey Akım 2 projesi AB'nin beraberliğini bozmayı amaçlayan, sadece Avrupa ekonomisinin gücünü değil, tüm bölgedeki güvenlik düzeyini önemli ölçüde azaltan ve Ukrayna'ya zarar vermeyi amaçlayan bir projedir." ifadelerini kullandı.
Poroşenko, Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili sorun için en uygun kararın alınacağı umudunu dile getirdi.

banner277
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili olarak kendilerinin suçlanmaması gerektiğini belirterek, bu proje hakkında konuşurken bile Ukrayna'nın geleceği ve güvenliğini de konuştuklarını kaydetti.
Steinmeier, “Ukrayna'nın, doğalgazın Ukrayna üzerinden geçişini sağlamak için Almanya'nın çabalarını takip etmesini umuyorum. Bunun için sadece Almanya ve Ukrayna arasında değil, Avrupa Birliği ile de görüşmeler devam ediyor. Umarım yakın gelecekte sonuca ulaşacağını umuyorum." şeklinde konuştu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Kuzey Akım 2'yi ticari bir proje olarak gördüklerini vurgulamıştı. 
Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.
 


Son Güncelleme: 29.05.2018 23:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti
Shakira, Tel Aviv'de Vereceği Konserini, İsrail Katliamına Tepki Olarak İptal Etti
NATO yeni karargahının kapılarını açtı...
NATO yeni karargahının kapılarını açtı...
Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı
Trump, Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
Dünyanın en yaşlı insanı sigarayı bırakmak istiyor...
Dünyanın en yaşlı insanı sigarayı bırakmak istiyor...
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
AB Ekonomisinde İtalya Krizi!
AB Ekonomisinde İtalya Krizi!
Fransa'da Polisler de “Yeter Artık“ Dedi!
Fransa'da Polisler de “Yeter Artık“ Dedi!
İranlı Kadın Beşiz Bebek Dünyaya Getirdi...
İranlı Kadın Beşiz Bebek Dünyaya Getirdi...
Sırbistan'da Kabine Revizyonu!
Sırbistan'da Kabine Revizyonu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim