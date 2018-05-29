Ukrayna'dan “Kuzey Akım 2“ Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa Birliğinin (AB) beraberliğini bozmayı amaçlayan siyasi bir proje olduğunu ileri sürdü.

Poroşenko, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kiev'de görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Poroşenko, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ukrayna'nın Kuzey Akım 2 projesinin ekonomik değil, tamamen siyasi bir proje olduğuna dair Avrupalı ortaklarını ikna etmek için her türlü çabayı sarf ettiğini söyleyen Poroşenko, "Kuzey Akım 2 projesi AB'nin beraberliğini bozmayı amaçlayan, sadece Avrupa ekonomisinin gücünü değil, tüm bölgedeki güvenlik düzeyini önemli ölçüde azaltan ve Ukrayna'ya zarar vermeyi amaçlayan bir projedir." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili sorun için en uygun kararın alınacağı umudunu dile getirdi.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili olarak kendilerinin suçlanmaması gerektiğini belirterek, bu proje hakkında konuşurken bile Ukrayna'nın geleceği ve güvenliğini de konuştuklarını kaydetti.Steinmeier, “Ukrayna'nın, doğalgazın Ukrayna üzerinden geçişini sağlamak için Almanya'nın çabalarını takip etmesini umuyorum. Bunun için sadece Almanya ve Ukrayna arasında değil, Avrupa Birliği ile de görüşmeler devam ediyor. Umarım yakın gelecekte sonuca ulaşacağını umuyorum." şeklinde konuştu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Kuzey Akım 2'yi ticari bir proje olarak gördüklerini vurgulamıştı.Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.